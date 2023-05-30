«Всё может так рандомно случиться, что зрители будут в шоке»

В 29-м туре чемпионата России по футболу на расклады в обеих частях таблицы повлияла неожиданная домашняя нулевая ничья московского «Спартака» с «Пари Нижний Новгород». Не сумев дожать гостей, считавшиеся фаворитами красно-белые остались на третьем месте и не смогли воспользоваться осечкой идущего вторым ЦСКА, который накануне сыграл 0:0 в гостях с «Краснодаром». А «Пари НН» сохранил шансы избежать переходных матчей. Подопечные Сергея Юрана идут на 14-м месте и в последнем, 30-м туре играют дома с обреченными «Химками».

В интервью «Известиям» отыгравший без пропущенных голов несколько последних матчей вратарь нижегородского клуба Артур Нигматуллин оценил шансы команды избежать стыков, объяснил секрет успеха в последней встрече и порадовался оказанной помощи бывшему клубу — ЦСКА.

«Некоторые даже разбивали себе головы в единоборствах»

— Вы отыграли без пропущенных голов выездной матч против мотивированного «Спартака». Ощущаете себя героем встречи?

— Нет, я не ощущаю себя героем, потому что футбол — это командный вид спорта. Результат и то, как складывается игра, зависят от всех футболистов, которые находятся в конкретном матче на поле. Да, могут быть отдельные моменты, когда вратарь спасает или ошибается и существенно влияет на ход игры. Но он не может в одиночку добыть победу или ничью для своей команды. Это всё плод коллективных усилий. Игроков, тренерского штаба, персонала. И нулевая ничья со «Спартаком» — заслуга не меня одного, а всего «Пари НН». Ребята бились, сражались, катились под мяч. Некоторые даже разбивали себе головы в единоборствах.

— Результат по игре?

— Думаю, да, ничья закономерна. Да, у «Спартака» было два хороших момента, чтобы забить. Но красно-белые играли дома. Естественно, какие-то возможности для гола у них должны были появиться. Странно было бы, если бы «Спартак» вообще ничего не создал. Но и у нас были моменты. Мы могли хладнокровней воспользоваться своими возможностями и вырвать победу.

— Многие ждали, что «Спартак» по итогам матча с вами воспользуется осечкой ЦСКА в игре с «Краснодаром» (0:0) и опередит армейцев в борьбе за второе место. Понятно, что у «Пари Нижний Новгород» был свой интерес набирать очки в прошедшем матче, но испытываете эмоции от того, что помогли воспитавшему вас клубу удержать свои позиции по итогам 29-го тура?

— Я на самом деле рад, что еще и ЦСКА помогли. Армейское прошлое тут сказывается. К тому же там мои друзья играют. Конечно, мне приятно было им помочь. Еще свяжусь с ними, спрошу, как дела, какие перспективы на оставшийся тур и борьбу за серебро (улыбается).

— А какие у вас там друзья? В ЦСКА разве кто-то остался с ваших времен?

— Там играют Жора Щенников и Антон Заболотный. Мои друзья. И оба армейские воспитанники. Мы все трое 1991 года рождения, вместе тренировались и играли за школу ЦСКА, потом — в дубле. С тех пор дружим. Очень рад за ребят, сейчас команда показывает хорошие результаты в чемпионате и Кубке. Рад за Антона: постоянно в основе, проводит удачный сезон. Желаю им успешно закончить чемпионат и победить в Кубке России.

«Всё это не могло не отразиться на команде»

— Верите еще, что можете остаться в РПЛ без переходных матчей?

— Всё может быть. Во всяком случае, мы нацелены именно на это. Надо выигрывать свой матч последнего тура. И думаем только о том, как закончить сезон на 12-м месте, пока такой шанс есть. Да, не всё в последнем туре будет зависеть от нас. Надо еще, чтобы «Факел» и «Крылья Советов» допустили осечки. Но футбол — это драма. По-разному всё бывает. Может так рандомно всё случиться, что зрители будут в шоке. Ко всему надо быть готовым.

— Если все-таки придется играть переходные матчи, то для вас лично есть разница между 14-м местом и перелетом в Красноярск к «Енисею» и 13-й строчкой, которая, скорее всего, будет означать встречи с московской «Родиной»?

— Не буду сейчас говорить об этом, потому что тут еще ничего не решено. Когда решится, тогда будем рассуждать. Сейчас смысла нет.

— Что случилось с командой весной? На зимнюю паузу вы уходили на 12-м месте, а в весенней части увязли в зоне переходных матчей, даже зона прямого вылета одно время была недалеко от вас.

— У нас было много изменений. Одно, второе, третье, четвертое... И игроки менялись, и тренеры. Когда доиграли до зимней паузы, в «Локомотив» ушел Михаил Михайлович Галактионов, потом привыкали к требованиям новых тренеров. Сначала Артема Сергеевича Горлова, потом Сергея Николаевича Юрана. Всё это не могло не отразиться на команде. В результате такой сезон получился. С перепадами — как в целом у команды, так и у каждого игрока по отдельности.

— Что привнес в «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран, когда пришел в апреле в команду?

— Команда заряжена. Максимально заряжена. Это каждого эпизода касается. Мы сыграли на ноль три матча из последних четырех. В шести последних встречах пропустили два гола всего. То есть порядок в обороне уже появился — это самое главное. Но и в атаке тоже нужно свои моменты найти и использовать.

— Есть уверенность, что всё для вашей команды в этом сезоне хорошо закончится?

— У меня есть.