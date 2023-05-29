Предел от «Нижнего»: «Спартак» отдал ЦСКА шанс на серебро РПЛ

Борьба за медали чемпионата России по футболу в последние туры перешла в режим игры в поддавки. В минувшем предпоследнем 29-м туре претенденты на серебро и бронзу — московские ЦСКА и «Спартак», а также «Ростов» — потеряли очки и не воспользовались осечками друг друга. В заключительном туре фаворитом в борьбе за второе место остается ЦСКА. Многое решится по итогам его домашнего матча с «Ростовом». В нижней части турнирной таблицы продолжается борьба за право остаться в РПЛ без переходных матчей. После домашней победы над прямым конкурентом самарскими «Крыльями Советов» фаворитом в этой гонки стал воронежский «Факел». Но все еще может перевернуться. Избежать стыков имеют шансы как самарцы, так и нижегородский «Пари НН», сумевший поставить в гостях подножку «Спартаку» (0:0).

«Краснодар» — ЦСКА

Армейцы после успешного отрезка из девяти матчей чемпионата с восемью победами и одной ничьей были близки к тому, чтобы заранее решить вопрос с серебряными медалями. Но нелепый привоз пенальти в своей штрафной в концовке дерби со «Спартаком», последующее успешное добивание с него Квинси Промесом после сэйва Игоря Акинфеева привели ЦСКА к обидному поражению (1:2).

Красно-белые сократили отставание от красно-синих до одного очка. И подопечные Владимира Федотова лишились права на ошибку. Но выезд к набравшему в мае ход «Краснодару» не сулил им ничего хорошего. «Быки» имели серьезное преимущество больше тайма и были ближе к голу, чем ЦСКА. А затем из-за нелепого удаления Сергея Литвинова остались в меньшинстве.

В оставшиеся полчаса армейцы создали несколько опасных моментов и могли забивать, но хозяев спасал вратарь Станислав Агкацев, заменивший лидера команды Матвея Сафонова. В итоге матч закончился вничью 0:0. И ЦСКА фактически дал шанс обойти себя «Спартаку».

— Матч с «Краснодаром» меня несколько удивил со знаком минус в исполнении ЦСКА, — поделился мнением с «Известиями» экс-советник президента армейцев Валерий Непомнящий. — Команда почему-то просела. «Краснодар» был предпочтительней. Результат в целом по игре. Армейцы на победу не наиграли. Как и «Краснодар» после удаления в своих рядах. В целом по качеству игры мне нравится ЦСКА этой зимой, даже в проигранном дерби со «Спартаком» команда выглядела неплохо. И только последний матч отыграла ниже своих возможностей. Трудно оценивать ее перспективы в борьбе за медали. Но там будет встреча с прямым конкурентом «Ростовом», который тоже сейчас выглядит не очень хорошо. Так что исход гонки крайне непредсказуем.

«Спартак» — «Пари Нижний Новгород»

ЦСКА потерял очки вечером субботы, а уже днем в воскресенье ожидалось, что его опередит «Спартак». Но что-то пошло не так. В отсутствие дисквалифицированного Александра Соболева подопечные Гильермо Абаскаля контролировали мяч, давили защиту соперника, постоянно находились около его штрафной. Но создали моментов не сильно больше, чем «Пари НН».

На 75-й минуте гости могли открыть счет, но удар Дмитрия Рыбчинского отбил Александр Селихов. А в самом конце дважды героически сыграл вратарь нижегородцев Артур Нигматуллин. Он перехватил навес на Шамара Николсона, а затем отбил удар головой в упор Виктора Мозеса. Подопечные Сергея Юрана добились нулевой ничьей, остаются на 14-м месте и сохраняют шансы подняться на 12-ю строчку, освобождающую от переходных матчей.

— Выстояли за счет слаженности действий всей команды, — пояснил «Известиям» полузащитник «Пари НН» Вячеслав Кротов. — Было ли принципиально подставить подножку «Спартаку» в его борьбе за серебро? Для меня каждый матч принципиален. Да, я когда-то играл за «Спартак», но на все матчи у меня такой же настрой, как против него. Тем более, у нас есть свои задачи. Мы хотим остаться без переходных матчей в РПЛ. Очко, заработанное за счет ничьи со «Спартаком», очень важное для нас. Оно может быть золотым. Будем пытаться остаться напрямую.

«Факел» — «Крылья Советов»

Воронежский клуб набрал ход под конец сезона. В пяти последних матчах он одержал четыре победы. Последняя из которых случилась в воскресенье в матче с шедшими на 12-м месте «Крыльями Советов». Благодаря голам Андрея Менделя и Романа Акбашева «Факел» повел 2:0. Ближе к концу встречи Николай Рассказов сократил разрыв в счете, но это гостям не помогло.

Победа 2:1 позволила «Факелу» подняться на 12-е место и выбраться из зоны переходных матчей, отправив туда «Крылья». В последнем туре воронежцам играть в гостях с уже обеспечившим себе чемпионство петербургским «Зенитом». Класс сине-бело-голубых может сказаться, но не исключено, что выход резервного состава и недостаточная мотивация чемпиона даст преимущество «Факелу».

«Крыльям» играть дома со «Спартаком». Одна из этих команд точно окажется в неудачниках — либо самарцы, если не выберутся из зоны стыков, либо «Спартак», если выпадет из тройки или проиграет ЦСКА гонку за серебро. Пока «Крылья» отстают от «Факела» на одно очко. На три балла от воронежцев отстает «Пари НН».

И он может избежать стыков, если возьмет верх дома над уже обреченными на прямой вылет «Химками» при поражении «Факела» в Питере и потере «Крыльями» очков в матче со «Спартаком». Между тем, точно переходных матчей избежал екатеринбургский «Урал», оторвавшийся от конкурентов на безопасное расстояние после субботней выездной победы над «Химками» (3:0). И это при том, что клуб провалил первую треть сезона, будучи на последнем месте после десяти туров с четырьмя очками.

— Все в клубе проделали большой объем работы, — сказал «Известиям» полузащитник «Урала» Андрей Егорычев. — Каждый от мала до велика работал ради успеха команды. Это привело к созданию причин, по которым мы оторвались и от зоны вылета, и от зоны стыков. Хотя провалили старт сезона. Но во многом все решила беспроигрышная серия, которая была осенью и в начале весны. Она очень помогла после неудачного начала, с которым мы справились, благодаря приходу нового тренерского штаба во главе с Виктором Гончаренко, новых игроков, которые нас усилили, появилась скамейка. Да, весной был спад, отчасти связанный с тем, что параллельно прошли далеко в Кубке России, отыграли там много матчей. Но все равно — большой успех то, что при всех проблемах мы остались в РПЛ без стыков.

«Ростов» — «Ахмат»

После трех поражений подряд и ряда кадровых потерь казалось, что «Ростов» не вернется к гонке за медали. Тем более, он до конца сезона лишился своего основного нападающего Николая Комличенко. Скорее, существовал риск пропустить вперед еще и «Ахмат» по итогам очного матча.

Грозненцы проводят успешную весну, но начало встречи на Дону провалили. Два гола Егора Голенкова с передач Кирилла Щетинина позволили «Ростову» повести 2:0 уже на 11 минуте. Правда, к перерыву за счет мячей, забитых Гамидом Агаларовым и Владиславом Карапузовым, «Ахмат» сравнял.

Но на 69-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Артема Тимофеева. И через четыре минуты подопечные Валерия Карпина этим воспользовались. С передачи Даниила Уткина Данила Прохин забил победный мяч. «Ростов» отстает на два очка от ЦСКА и на одно от «Спартака». Многое решится в последнем туре в выездном матче ростовчан против армейцев.

Также в петербургский «Зенит» сыграл в гостях вничью с «Сочи» (1:1), «Динамо» проиграло «Локомотиву» в московском дерби (2:4), а уже обеспечившее себе последнее место и прямой вылет в первую лигу московское «Торпедо» уступило на своем поле «Оренбургу» (1:3).