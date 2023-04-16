«Есть задача кровью и потом зарабатывать очки»

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» в нынешнем сезоне уже дважды сменил главного тренера. И если уход Михаила Галактионова в «Локомотив» никак не связан с желанием руководства волжан с ним расстаться, то сменивший его Артем Горлов покинул в марте пост из-за неудовлетворительных результатов. 4 апреля команду возглавил Сергей Юран, год назад сумевший вытащить с последнего места «Химки» и спасти их от вылета из РПЛ.

Сейчас он пытается решить аналогичную задачу с «Пари Нижний Новгород», который оказался не в столь безнадежном положении, что подмосковный коллектив год назад. Пока при Юране оба матча проиграны. Сначала нижегородцы уступили в гостях «Краснодару» (1:3), а 15 апреля обидно проиграли на выезде московскому «Динамо» (1:3). Поведя в счете на 67-й минуте после реализованного Денисом Глушаковым пенальти, «Нижний Новгород» позволил сравнять нападающему соперника Ярославу Гладышеву, который вышел на замену на 71-й минуте и забил на 79-й.

Вскоре мяч на свой счет записал Даниил Фомин, а на последних секундах пенальти реализовал Федор Смолов. Нижегородцы идут за семь туров до конца чемпионата на 13-м месте в зоне переходных матчей, отставая шесть очков от 12-й строчки, освобождающей от участия в стыках. И имеют всего пять баллов отрыва от зоны прямого вылета, которую возглавляют идущие на предпоследнем месте «Химки». В интервью «Известиям» полузащитник «Пари Нижний Новгород» Артем Соколов рассказал об изменениях в команде при новом тренере и о том, что нужно сделать, чтобы избежать вылета.

— Скажите, почему так получилось? Вы вроде повели, а потом выпустили игру?

— Так бывает, когда сильно опускаемся на поле к своим воротам. Ниже, чем обычно. И, конечно, соперник добавил. Плюс замены у «Динамо» сыграли большую роль. Особенно Гладышев, который вышел на замену и забил. За счет этого, наверное, они перевернули игру. И мы свои ошибки допустили. Где-то не встречали соперника, поэтому такое случилось.

— Что поменялось в вашей команде с приходом Сергея Юрана на пост главного тренера в тактическом и эмоциональном плане?

— Я думаю, вы сами видите по игре, что мы бьемся за тренера, бьемся за Нижний Новгород. Потому что сейчас каждые очки на вес золота. Стараемся набрать их как можно больше. И в этой игре с «Динамо» старались, но вот эти вот последние 15 минут, которые перевернули всю игру, — они всё перечеркнули.

— Не сочтите, что я ловлю на противоречиях, но за предыдущего главного тренера как-то хуже получалось биться?

— Нет-нет. Я имею в виду, что сменился тренер. И, естественно, хочется его поддержать. Предыдущего тренера Артема Сергеевича Горлова мы поддерживали, но просто... Как правильно выразиться? Так случилось, что произошла его смена. Но нельзя сказать, что мы за того тренера не бились. Конечно, тоже бились.

— Еще до вашего зимнего прихода в «Пари Нижний Новгород» клуб был вынужден менять главного тренера. Теперь снова это делает. На команду влияет такая чехарда на этом посту?

— Да я как-то себя не ловлю на мысли об этом. Каждый тренер приходит, что-то свое добавляет. В футболе такое случается часто, что клуб меняет тренера.

— Зимой казалось, что ваша команда уверенно идет на 12-м месте и должна избежать зоны переходных матчей. Сейчас вы в ней увязли, и перспектива прямого вылета уже недалеко. В клубе есть паника из-за этого?

— Да нет, мы идем от игры к игре. У нас впереди матчи с теми же командами, которые с нами конкурируют в борьбе за выживание. С кем нужно набирать очки. Будем их выгрызать.

— «Пари Нижний Новгород» при Галактионове и Горлове пытался играть в комбинационный футбол. При Юране есть изменение стиля на более простой, чтобы понадежней действовать?

— Насчет простого стиля я бы не сказал. Просто сейчас нужны очки любым способом, поэтому нет ставки на красивый, комбинационный футбол. Есть задача кровью и потом зарабатывать очки, которые мы должны набрать в оставшихся матчах.

— Шесть поражений подряд в РПЛ у вашей команды. Что нужно сделать, чтобы еще больше не просесть?

— Cплотиться, биться друг за друга на поле — только это. Ну и не убирать ноги, бороться. И где-то и удача вернется и перевернет ситуацию — только из-за этого, из-за всего, что я сказал.

— Сергей Юран после назначения главным тренером выразил уверенность, что «Пари Нижний Новгород» удержится в РПЛ. Вы готовы повторить его слова?

— Ну, естественно, каждый футболист хочет остаться без всяких проблем. И будем делать для этого всё, как сказал Сергей Николаевич.