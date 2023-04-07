Новый главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран вступил в должность только 4 апреля и успел провести всего несколько тренировок с командой, но уже пообещал и болельщикам, и руководству, что клуб под его управлением сохранит прописку в элите российского футбола.

Об этом 53-летний специалист заявил в интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу» накануне дебютного матча у руля «НН» — 9 апреля нижегородцы сыграют на выезде против «Краснодара» в рамках 22-го тура РПЛ. Кроме того, Юран рассказал о том, как прошла его первая встреча с футболистами «Нижнего Новгорода» и будут ли для него особенно принципиальны матчи против бывшего клуба — подмосковных «Химок». Из них Юран был неожиданно уволен на старте сезона, несмотря на удовлетворительные результаты команды.

— Долго думали над предложением «Нижнего Новгорода»?

— Я получил приглашение от клуба, встретился сначала с генеральным директором Равилем Измайловым, а потом — с губернатором области. Принял решение в течение двух дней.

— Вас никто не отговаривал? Все-таки по ходу решающего отрезка сезона возглавить находящуюся в зоне стыков команду — дело довольно рискованное.

— Дело действительно непростое. Но я в подобных ситуациях бывал. Правда, те же «Химки» принял за неделю до начала чемпионата. Сейчас уже сезон в разгаре, но ничего страшного. В Хабаровск, например, я приходил, когда команда была в зоне вылета. В итоге решили задачу. Так что опыт, конечно, есть. Знал о потенциале «НН», о возможностях игроков — всё по силам. Я и губернатору пообещал, и болельщикам: команда не покинет РПЛ . Парни справятся. А футболистам объяснил, что всё идет от головы.

— Вы не устали спасать команды от вылета?

— У меня такой характер. Чем сложнее задача, тем мне интереснее. Это всегда вызов для меня! Такая ситуация меня заводит!

— Как конкретно звучит задача? Обязательно избежать стыков? Или переходные матчи допустимы, но в РПЛ надо во что бы то ни стало остаться?

— Основная задача — сохранить место в РПЛ. Так ее сформулировали губернатор и генеральный директор. Но для меня этого мало. Считаю, нам надо решить задачу, избежав стыков. Я так и сказал команде.

— Ваши главные конкуренты — «Крылья Советов» и «Факел»?

— Я так вопрос не ставлю. На собрании призвал игроков не смотреть на турнирную таблицу. Для нас каждый матч сейчас как финал. Надо выкладываться по максимуму, даже не на пределе, а за пределами своих возможностей. А вот уже после 30-го тура взглянем на итоговую расстановку сил.

— Правда, что ваш контракт с «Пари НН» рассчитан до конца сезона?

— До конца сезона. Но если мы остаемся в РПЛ, он автоматически продлевается еще на два года. То есть там уже не будет переговоров. Решаем задачу — соглашение сразу пролонгируется.

— Начинаете вы двумя гостевыми матчами с «Краснодаром» и «Динамо»...

— Нет смысла сетовать на календарь. Это данность. Нужно играть и не думать о том, на каком месте находится соперник. Вверху ли он, на выезде ли матч... Что там, в Краснодаре, поле не прямоугольное, а мяч квадратный? Везде одно и то же. Повторюсь, у ребят должна быть предельная самоотдача, тогда всё решаемо. Я им так и сказал. Ошибку я понять и простить могу — разберем, сделаем выводы. А вот безволие и бесхарактерность... Я этого не понимаю!

— Кстати, в каком психологическом состоянии вы нашли команду после технического поражения от «Торпедо» и разгрома от «Локомотива»?

— Договорились с ребятами, что эти вещи уже в прошлом. Выбросили их из головы. Было и было, начинаем жизнь с чистого листа. Впереди еще девять туров. По тренировкам уже вижу, что парни переключились. Они взрослые люди, всё адекватно воспринимают. Психология сейчас выходит на первый план.

— Как пообщались с Денисом Глушаковым, с которым работали в «Химках»? Будете ли на него делать особую ставку?

— Денис — опытный футболист, который знает мои требования. Мы проходили с ним сложный этап в «Химках», там уже решали серьезнейшую задачу. Поговорил и с ним, и с другими опытными футболистами, донес до них свою позицию. Денис — один из проводников моих идей. Это хорошее подспорье для меня.

— Глушаков сказал, что с приходом Юрана результат не заставит себя долго ждать.

— Денису есть с чем сравнивать. Зачем ему лукавить? При этом я не пытаюсь себя как-то ставить выше ребят. Мы все вместе решаем задачу, я им помогаю. Футболисты — главные действующие лица на поле. Сказал им: если горите желанием остаться в РПЛ, мы в одной лодке. Если у кого-то есть сомнения, всегда можно подойти ко мне и сказать: «Сергей Николаевич, я к таким требованиям не готов». И это будет честно и по-мужски! Я с уважением отнесусь к такой позиции. Но пока никто не подошел.

— Одна из интриг вашего назначения заключается в том, что в последнем туре вы дома принимаете «Химки». Будете ли пытаться потопить клуб, который с вами расстался в начале сезона?

— Нет, я не реваншист — цели отомстить «Химкам» у меня нет . Время прошло, жизнь продолжается. Буду настраивать ребят на «Химки», как и на остальных соперников.

— Просто когда тот же Глушаков перешел в «НН», то заметил: «Буду делать всё возможное, чтобы похоронить некоторые клубы РПЛ»...

— Мне сложно комментировать слова Дениса. Может быть, это эмоции, может, что-то еще. Не знаю. Я полностью сконцентрирован на своей нынешней работе. А то расставание с «Химками»... Когда был игроком, наверное, хотел иногда передать привет своим бывшим клубам. А сейчас уже философски отношусь к таким вещам. Мстить «Химкам» не собираюсь.

— Не было опасений, что после «Химок» пауза в вашей работе затянется?

— Нет. Я был в себе уверен. Периодически говорил журналистам, что скоро приму команду РПЛ. Так и произошло. В работе тренера самое важное — результат. Думаю, по этому показателю я многим доказал, что способен решать задачи. А пауза... Ну, значит, так было угодно свыше, Бог направляет. Сейчас у меня очередной вызов. Никогда не думал, что после «Химок» больше не получу работу. Даже мысли такой не возникало. Считаю, я честен перед футболом, и он меня за это награждает новыми проектами и новыми задачами.