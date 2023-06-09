Спасти на ленточке: сыграет ли Сафонов в суперфинале Кубка России

Кто будет защищать ворота «Краснодара» — едва ли не главная интрига накануне суперфинала Кубка России, в котором южный клуб встретится с ЦСКА. Звезда «быков» — основной голкипер Матвей Сафонов — в последнее время допустил ряд результативных ошибок, тогда как его молодой сменщик Станислав Агкацев отметился уверенной игрой против тех же армейцев в игре чемпионата (0:0). Для обеих команд матч будет крайне важным — «Краснодар» за всю свою пусть и недолгую историю не выиграл еще ни одного титула, а ЦСКА последний трофей (Суперкубок России) брал в 2018 году, а кубок и вовсе в 2013-м.

Вратарский вопрос

Недавний матч чемпионата между «Краснодаром» и ЦСКА прошел с преимуществом южан. Отлично выглядевшие всю весну армейцы сыграли, пожалуй, худшую свою игру после зимней паузы. «Быки» имели территориальное преимущество, создали больше моментов, но в середине второго тайма из-за глупого удаления оказались в меньшинстве. После этого ЦСКА попытался добиться победы, имел ряд возможностей забить, но в целом не наиграл на три очка.

В итоге матч закончился вничью 0:0. Это могло лишить армейцев серебра. Но неудачная игра преследовавшего их «Спартака» и разгром «Ростова» в последнем туре со счетом 4:1 позволил армейцам все-таки занять второе место в чемпионате.

На следующий день на церемонии закрытия сезона РПЛ наставника ЦСКА Владимира Федотова признали лучшим тренером сезона. Но он и его команда повторяли, что главный матч впереди.

В упомянутой игре чемпионата армейцы не смогли победить «Краснодар» во многом из-за игры вратаря «быков» Станислава Агкацева, совершившего ряд сумасшедших сэйвов. При этом Агкацев — лишь дублер Матвея Сафонова, которому тогда дали отдохнуть.

Проблема в том, что этой весной Сафонов выступает не лучшим образом. И после возвращения в основу голкипер сборной России допустил ошибку в игре последнего тура против грозненского «Ахмата» (2:2). Поэтому сейчас интригой является то, на кого поставит в суперфинале главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич — на главную звезду и проверенного годами Сафонова или находящегося в лучшей форме Агкацева.

— Такая вратарская дилемма перед решающим матчем — всегда проблема для тренера, — заявил «Известиям» бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко. — За Сафонова говорит опыт и статус. Наверняка партнеры привыкли к нему. Но есть ли у самого Матвея и остальных игроков уверенность в его силах сейчас, после неудачных матчей? С другой стороны, как классный вратарь он вполне может настроиться на ЦСКА. Агкацев явно в лучшей форме, но неясно, сумеет ли он психологически выдержать напряжение, которое предполагает решающий матч кубка, когда «Краснодар» близок к историческому достижению.

Путь к трофею

Особый формат Кубка России, придуманный в этом сезоне в связи с отстранением наших клубов от еврокубков, заставил даже название решающего матча чуть поменять. Теперь он является не финалом, а суперфиналом. А финалы уже сыграны на предыдущей стадии в двух сетках, когда ЦСКА в «Пути РПЛ» прошел екатеринбургский «Урал» (1:1; 2:1), а затем его же в «Пути регионов» одолел «Краснодар» (3:1).

Чтобы дойти до суперфинала, «Краснодару» понадобилось сыграть 13 матчей, а ЦСКА — 11. Тогда как в классическом формате турнира без групповых этапов, когда клубы РПЛ начинали с 1/16 финала, для этого нужно было максимум 10 игр, если на каждой стадии противостояния шли из двух матчей.

А поскольку чаще всего они проводились в одну игру, для выхода в финал достаточно было провести четыре победные встречи. Но в этот раз всем пришлось играть по шесть матчей групповых этапов, а затем огромное количество матчей плей-офф. При этом вылет в плей-офф из «Пути РПЛ» еще не лишал клубы шансов на трофей, так как они попадали в «Путь регионов».

Именно этим воспользовался «Краснодар». Более того, он попытается взять реванш у ЦСКА за вылет из «Пути РПЛ». Именно армейцы выбили «быков» оттуда в феврале в 1/8 финала. Тогда подопечные Владимира Федотова разгромили дома соперника со счетом 3:0. Причем могли победить еще более крупно, но Хорхе Карраскаль не реализовал пенальти. Отбивший его вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов совершил еще ряд сэйвов и уберег свою команду от тотального уничтожения.

Ответная встреча оказалась полной формальностью. Ее выиграл «Краснодар» со счетом 1:0, но ему это уже не помогло. Зимой «быки» сменили главного тренера. Команду возглавил серб Ивич. Начало с ним было не очень хорошим. Но по ходу весны его подопечные существенно прибавили и очень качественно провели концовку чемпионата, а также преуспели в кубке.

Правда, это не помогло им подняться в РПЛ выше шестого места и побороться за медали. Теперь они попытаются компенсировать это победой в Кубке России. Если подобное им удастся, то «Краснодар» добьется исторического достижения. Существующий с 2008 года клуб еще ни разу не завоевывал трофеев подобного статуса.

Ближе всего к этому он был в 2014 году, но проиграл в финале «Ростову» — 0:0 в основное и дополнительное время и 5:6 в серии пенальти. Ровно за год до этого ЦСКА победил махачкалинский «Анжи» в решающем матче — 1:1 в основное и дополнительное время, 4:3 по пенальти. И это был последний раз, когда армейцы выиграли Кубок России.

А последний крупный трофей они завоевали в 2016 году, когда стали чемпионами страны. Большинство футболистов тех времен уже покинули клуб. Основной исход случился в 2018 году, когда карьеру завершили Сергей Игнашевич и братья Березуцкие.

Они были основными защитниками команды на протяжении почти 15 лет. И одними из творцов всех побед современного ЦСКА, будь то Кубок УЕФА – 2005, два чемпионства в середине 2000-х годов при Валерии Газзаева, три чемпионства в 2010-е годы при Леониде Слуцком и многочисленные победы в Кубке России. Тогда же ушли два ключевых легионера времен Слуцкого — Понтус Вернблум и Бибрас Натхо. А в «Монако» продали лучшего молодого игрока ЦСКА современности Александра Головина.

Внедрявшаяся с 2018 года молодежь в лице воспитанника команды нападающего Федора Чалова, защитника Игоря Дивеева и полузащитника Ивана Облякова, а также многих других футболистов временами показывала яркий футбол и добивалась локальных побед. Но выиграть трофей или медали не могла.

Год назад главным тренером ЦСКА стал Владимир Федотов. И при нем на прошлой неделе армейцы завоевали серебро чемпионата России, первое в своем нынешнем составе. А теперь Федотов идет к своему первому в карьере трофею.

У его визави Владимира Ивича с этим получше. 45-летний серб приводил ПАОК к победе в Кубке Греции и дважды выигрывал чемпионат Израиля с «Маккаби» из Тель-Авива.

— «Краснодар» проводит очень яркую концовку сезона, но всё равно я считаю фаворитом решающего матча ЦСКА, — поделился своим мнением с «Известиями» бывший советник президента армейцев Валерий Непомнящий. — Обе команды очень организованы, но у ЦСКА более длинная скамейка, есть более наигранная система игры. Плюс опыт таких ребят, как Игорь Акинфеев и Кирилл Набабкин, должен сказаться. Сейчас команда на позитивной волне после того, как решила задачу в чемпионате, завоевала медали. Но и списывать «Краснодар» со счетов нельзя.

Суперфинал Кубка России пройдет 11 июня в Москве на стадионе «Лужники».