Все четыре стороны: кто приедет к «Зениту» на предсезонный турнир

Большинство футбольных клубов России в условиях санкций прекратили ездить на летние предсезонные сборы за границу и проводят их в своих городах. В частности, петербургский «Зенит» тренируется дома. И в первой половине июля примет участие в выставочном турнире в Северной столице «Кубок PARI Премьер». Помимо сине-бело-голубых сыграют три иностранных клуба: белградская «Црвена Звезда», стамбульский «Фенербахче» и бакинский «Нефтчи».

География участников

Хотя Сербия, Турция и Азербайджан не считаются недружественными для России странами, их национальные федерации не так активно сотрудничали с Российским футбольным союзом (РФС) после начала СВО. В отличие от Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Ирана и Ирака, их сборные не играли с нашими контрольные матчи. Правда, сербы прошлой осенью проводили товарищескую игру против нас на уровне молодежных сборных.

Впрочем, с учетом того, что национальные сборные Сербии, Турции и Азербайджана участвуют в официальных матчах под эгидой УЕФА, неудивительно, что пока они не могут найти в календаре окно для игр с Россией. Это же касается и Белоруссии, которая играет в отборе к чемпионату Европы – 2024 и не забанена в футболе, в отличие от других видов спорта, где ей досталось не меньше, чем нам.

Впрочем, и с клубами некоторых из этих стран поначалу было непросто. Лишь белградская «Црвена Звезда» не брезговала играть с тем же «Зенитом» еще в 2022 году. Тогда они провели два товарищеских матча. 3 июля сыграли в «Сочи», а 22 ноября встретились в Питере. Оба раза победил «Зенит» — 2:1 и 3:1. Стамбульский «Фенербахче» 19 апреля 2022 года играл контрольную встречу с украинским «Шахтером», который до 2014 года проводил домашние матчи в Донецке, но с тех пор лишь формально относится к столице Донбасса.

Это не помешало «Фенеру» теперь приехать в Россию. Бакинский «Нефтчи» и вовсе впервые после начала СВО будет играть на территории нашей страны. Уже 1 июля матчем с азербайджанским коллективом «Зенит» откроет турнир.

— Очевидно, что за границей полно адекватных стран и клубов, которые не поддаются политическому давлению, — поделился мнением с «Известиями» почетный президент РФС Вячеслав Колосков. — Думаю, постепенно таких будет всё больше и больше. Понятно, что в Турции, Сербии и Азербайджане изначально нет резкого негатива к России, но верю, что в будущем и с другими наладится. А пока «Црвена Звезда», «Фенербахче» и «Нефтчи» совершенно разумно пользуются возможностью хорошо подготовиться к сезону в своих чемпионатах и еврокубках, встретиться с серьезными соперниками, то есть друг с другом и с «Зенитом». Уверен, никто об этом не пожалеет. Будут и качественные по меркам предсезонной подготовки матчи, и зрительский ажиотаж с хорошей организацией мероприятия.

«Зенит»

Петербургский клуб за межсезонье пока не сильно поменялся. Хотя многие ждут, что после пяти чемпионств подряд он встретит серьезную конкуренцию внутри Российской премьер-лиги (РПЛ). Большинство экспертов сходятся на том, что это почти нереально сделать, пока в клубе есть группа звездных бразильцев: Малком, Вендел, Клаудиньо и Дуглас Сантос. А также колумбиец Вильмар Барриос. Именно они делают суммарное мастерство команды сильно выше остальных в лиге.

Между тем в СМИ постоянно идут слухи об уходе многих из этих южноамериканцев. Особенно активно появляется информация об интересе из Европы к Малкому и Венделу. С их потенциальным отсутствием многие связывают надежду на интригу в чемпионате в предстоящем сезоне. А бразильское издание Coluna do Fla: Flamengo 29 июня опубликовало информацию, что клуб «Фламенго» достиг договоренности с Клаудиньо о переходе в свои ряды.

Но пока все на месте. А «Зенит» уже выкупил трансфер у бразильского «Коринтианса» полузащитника Густаво Мантуана, проведшего прошлый сезон в Питере на правах аренды. Кроме того, из этого же клуба в июне перешел другой бразильский хавбек Эдуардо Ду Кейрос. Также сине-бело-голубые возвращают в свои ряды вратаря Никиту Гойло после года аренды в «Пари Нижний Новгород». Волжский клуб воспользовался правом выкупа его трансфера, но «Зенит» выкупил его обратно. Не исключено, что та же ситуация будет с полузащитником Ярославом Михайловым.

Уже почти состоялся переход в «Зенит» полузащитника Александра Коваленко, прошлой осенью дебютировавшего в сборной России. Права на него принадлежат «Сочи», но сезон он провел в аренде в самарских «Крыльях Советов». Из потерь возможен уход многолетнего полузащитника команды Далера Кузяева. Его контракт пока не продлен, а сам игрок хочет уехать в Европу.

— Всё зависит от того, что будет происходить в летнее нынешнее трансферное окно, — заявил «Известиям» бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев. — Потому что мы видим, как Малком попал в сборную Бразилии. И по нему могут быть какие-то серьезные предложения. Не те, которые мы могли видеть зимой, а реально серьезные. Всё может быть. Вендел тоже может уйти. То есть в зависимости от того, кто покинет «Зенит» и как усилятся конкуренты, можно будет что-то говорить. В случае ухода из Питера лидеров команды и усиления других может случиться смена чемпиона в РПЛ. Но сейчас что-то прогнозировать сложно. Если «Зенит» останется в той же ситуации, что есть, опередить его будет тяжело. Команда в этой ситуации может проиграть только самой себе.

Турнир «Кубок PARI Премьер» состоится в Санкт-Петербурге с 1 по 15 июля. Матчи пройдут на стадионе «Газпром Арена».