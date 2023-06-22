Тройка золотая: почему футболисты РПЛ стали номинантами Golden Boy

В международном футболе продолжают следить за российским чемпионатом и местными игроками. На днях три футболиста РПЛ — защитник «Ростова» Виктор Мелехин, полузащитник «Динамо» Арсен Захарян и бразильский защитник «Зенита» Роберт Ренан — попали в топ-100 номинантов на премию Golden Boy-2023. Приз вручается лучшему игроку младше 21 года, выступающему в Европе.

Ренан

Выше всех из представителей РПЛ в этом списке расположился Роберт Ренан — 34-е место. И это неудивительно. Игрок вот-вот дебютирует за национальную сборную Бразилии (сейчас находится в ее расположении), с ходу заработал место в основе «Зенита» и, по слухам, привлек к себе внимание мадридского «Реала». Рослый левша, умеющий играть под давлением и исполнять передачи любой длины и сложности — 19-летнего футболиста с такими вводными найти почти невозможно.

«Зениту» очень повезло. Особенно если учесть, как Роберт оказался в Санкт-Петербурге. В январе «Коринтианс» помимо Ренана отдал невскому клубу 22-летнего хавбека Ду Кейроса (приедет летом), а также приоритетное право выкупа 16-летнего форварда Педро. Кроме того, до конца сезона в аренде у сине-бело-голубых оставался вингер Густаво Мантуан, летом его выкупили. Взамен «Зенит» передал бразильскому клубу все права на Юри Алберто. Как признавался заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин, именно центральный защитник был «главной идеей» сделки. «Коринтианс» не желал расставаться со своим бриллиантом, но, как выясняется, приобрести Юри Алберто бразильцы хотели больше. Возможно, клуб из Сан-Паулу уже понял, что продешевил.

Уже по ходу чемпионата Южной Америки (U-20) в январе активизировались слухи вокруг будущего Роберта. Как сообщило издание Jovem Pan Esportes, «Реал» собрался предложить «Зениту» за защитника €40 млн. Чуть позже появилась информация о том, что Ренан может переехать в Мадрид уже летом, причем на трансфере настаивает сам главный скаут клуба Джуни Калафат. Именно он привез в «Реал» Винисиуса, Родриго, Эдера Милитао и Эндрика.

«Зенит» опровергает какие-либо договоренности и рассчитывает на защитника в длительной перспективе. Пример трансфера Ренана доказал, что селекционная служба в Петербурге действительно не дремлет и, даже несмотря на санкции к российскому футболу, по-прежнему может конкурировать за самых талантливых игроков мира. Роберт отлично заменил уехавшего в «Лион» вице-чемпиона мира Деяна Ловрена, внеся свой вклад в пятое подряд чемпионство сине-бело-голубых.

— Ренан — рослый парень, быстрый, прекрасно обращается с мячом, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший спортивный директор «Зенита» и тренер сборной России Игорь Корнеев. — Какой его главный минус? В силу молодости он пока еще может проспать рывки себе за спину. Вот это действительно проблема. При этом интересный защитник. Думаю, станет большим футболистом, если поработает над своими ошибками. Интерес «Реала»? Не думаю, что он нужен мадридцам здесь и сейчас. На данный момент бразилец даже близко не игрок уровня Королевского клуба. Однако со временем его можно довести до футболиста весьма серьезного класса. Парень обладает теми качествами, которые нравятся топовым европейским клубам.

Также эксперт уверен, что Ренан уже сильнее Ярослава Ракицкого, покинувшего «Зенит» после начала СВО.

— У Ракицкого, конечно, было суперкачество, — продолжил Игорь Корнеев. — Он одним пасом мог вывести нападающего один на один с голкипером. У Ренана этого пока не видно, зато он хорош в работе с мячом. Парень очень уверен (возможно, где-то даже самоуверен, за что на серьезном уровне могут и наказать) под прессингом. Вот этот момент с ним надо проговорить. В целом на Ренана приятно смотреть. Это сильное приобретение. На мой взгляд, Ракицкий вообще защищаться не умел. Действовал на этой позиции исключительно за счет интеллекта, чтения игры. Однако никогда не славился эффективной игрой один в один. И уж за спину он пускал — будь здоров. Как будто «Сапсан» за него заезжал.

Мелехин и Захарян

19-летний Виктор Мелехин занял 63-е место в списке номинантов Golden Boy-2023. Футболист провел качественный сезон, сыграв 24 матча в РПЛ, и отметился одной голевой передачей. Это удивительно, учитывая, что еще три года назад Виктор выступал в чемпионате города Домодедово. Зимой 2021-го директор академии «Ростова» Антон Тупиков через знакомого скаута пригласил Мелехина на сбор, так как в команде не хватало игрока для тренировок. Валерий Карпин практически сразу перевел футболиста с позиции атакующего полузащитника на центрального защитника.

В сезоне-2020/21 Виктор сыграл 13 матчей в молодежном первенстве, а в июле дебютировал в основе в товарищеских матчах. Дебют в РПЛ пришелся на сезон-2021/22, и практически сразу Мелехин смог завоевать себе место в основе.

— Виктор из системы «Родины», но мы взяли парня, изучили его, поменяли ему позицию, дали возможность прогрессировать, — рассказал «Известиям» наставник «Алании» Заур Тедеев, возглавлявший программу молодежного футбола «Ростова». — Парень находился под носом московских клубов, но его не разглядели, а мы предоставили Мелехину шанс. И таких примеров много. То есть хватает способных ребят, их надо искать, раскрывать.

Важную роль в становлении Мелехина сыграл и Валерий Карпин. Специалист вызывал игрока в национальную сборную, а также спокойно реагировал на его ошибки. В частности, когда тот отдал пас назад с «Пари НН» и «привез» гол.

— Карпин говорил, что при таких требованиях при выходе из обороны, какие у него есть, будут обрезы, будут ошибки, — отметил в интервью «Спорт-Экспрессу» лидер «Ростова» Хорен Байрамян. — Но он умеет находить с футболистами, которые ошибаются, точки соприкосновения, чтобы те не «поплыли». И с Мелехиным то же самое. Следующие матчи он играл, и хорошо играл. Карпин реагирует адекватно. Нет такого, что после обреза садишься на скамейку или меняешь команду.

Мелехиным уже интересуются зарубежные клубы, заявил его агент Антон Железняков.

«Это очень приятно, что он попал в топ‑100 лучших молодых игроков Европы, — цитирует Железнякова metaratings.ru. — Мелехин выше многих футболистов, которые действительно в своих странах считаются талантами. Я не сильно удивлен, что он в этом списке, больше удивлен тому, почему так мало уделяется внимания факту, что у нас в стране есть крутой защитник. Все в прессе говорят про атакующих игроков, зовут на интервью, но Мелехин остается в стороне всех рассуждений. Но, ладно, всему свое время».

Арсен Захарян расположился только на 84-м месте. Хотя в прошлом году полузащитник «Динамо» был в топ-20. По системе «гол+пас» Арсен не сильно сдал (в сезоне-2021/22 набрал 13 очков, в завершившемся — 11), но регресс в его игре отметили абсолютно все специалисты. Возможно, это связано с несостоявшимся трансфером хавбека в «Челси», который активно обсуждался в декабре прошлого года. Бывший тренер бело-голубых Андрей Кобелев видит и тактические причины.

— Когда под ними располагалось трио Моро – Шиманьски – Фомин, они контролировали игру, — объяснил «Известиям» эксперт. — За счет этого Шварцу и удалось сделать креативную атаку, развязать руки Захаряну. В сезоне-2022/23 первых двоих в команде уже нет. Люди, которые их заменили, оказались не так эффективны. В итоге Арсену приходилось больше заниматься черновой работой, он потерял в своей вариативности.

Посмотрим, как изменится игра Захаряна при новом главном тренере. Судя по всему, им станет Марцел Личка, который ставит атакующий футбол.