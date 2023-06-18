«Настраивались на победу, но пенальти — это лотерея»

Недавний решающий матч Кубка России по футболу стал последним за «Краснодар» для полузащитника Алексея Ионова. В суперфинале турнира «быки» проиграли московскому ЦСКА в серии пенальти (5:6) после ничьей в основное время (1:1). Ионов отыграл весь первый тайм и был заменен в перерыве.

За «Краснодар» он выступал с октября 2020 года. После поражения от ЦСКА 34-летний футболист сообщил «Известиям», что уходит из клуба в связи с истечением контракта. По данным «Спорт-Экспресса», Алексей в ближайшее время вернется в «Ростов», из которого переходил в «Краснодар».

В интервью «Известиям» Ионов подвел итоги суперфинала, прошедшего сезона и периода выступлений за свой теперь уже бывший клуб. А также рассказал, повлияла ли на команду ситуация с выбором вратаря на решающий кубковый матч между многолетним основным голкипером Матвеем Сафоновым и в итоге вышедшим на поле резервистом Станиславом Агкацевым.

— Вы были заменены в перерыве основного времени матча. Каково было смотреть со стороны серию пенальти?

— Безусловно, я переживал. Как и вся команда. Мы проделали долгий путь, чтобы сыграть в решающем матче за трофей. Очень хотели победить. Настраивались на победу. В то же время надо понимать, что пенальти — это лотерея. Но, естественно, за ребят, за Стаса переживали.

— Когда узнали, что на матч выйдет именно Стас, а не Матвей? На команду действовала неопределенность с вратарской линией в конце сезона?

— Я не заметил какой-то неопределенности. Выбор на суперфинал заранее был сделан в пользу Стаса. Так что вратарский вопрос никак не мог на нас повлиять перед решающей встречей.

— Вы довольны прошедшим сезоном для себя лично и «Краснодара» в целом? Или проигрыш ЦСКА в последнем матче всё перечеркнул?

— Тяжелый был сезон. И особенно путь до кубкового суперфинала. Мы потратили много сил, учитывая наши переезды, то, что пока не можем из Краснодара и в Краснодар летать самолетами, ездим поездами. Тем не менее приложили максимальные усилия, чтобы это не сказалось на результатах. И в итоге смогли далеко пройти в Кубке, что особенно тяжело было при таком насыщенном календаре этого турнира, который был в прошедшем сезоне. Поэтому очень хотелось, чтобы результатом этих стараний стали победа над ЦСКА и первый трофей в истории клуба. Но это футбол. К сожалению, не получилось.

— А итоговым шестым местом в чемпионате можно быть довольным?

— Всегда можно лучше. И хочется добиться.

— Игра «Краснодара» изменилась после зимнего назначения главным тренером Владимира Ивича?

— У него есть свое тренерское видение, свои требования к команде. Мы поняли, что он хочет от нас, старались это выполнять на тренировках. Что касается тактических новшеств, то их почти не было. Многие вещи нам уже знакомы, поэтому каких-то сложностей в работе с новым главным тренером не было. И наши хорошие матчи по весне — результат такой работы.

— Как оцените свои три года в «Краснодаре»?

— Очень хорошее время, за которое благодарен клубу. После заключительного матча в составе «Краснодара» в раздевалке поблагодарил за это время всех ребят, медицинский штаб, тренерский, руководство. Сказал всем большое спасибо. И отдельно хочу поблагодарить Сергея Николаевича Галицкого за всё, что он делает для клуба, для футбола.