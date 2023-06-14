Раздел кадров: где окажутся Кузяев, Ионов и Лунев

По окончании сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) на рынок свободных агентов выходит целая группа сильных футболистов, в том числе имеющих богатый опыт выступления за сборную России. У Далера Кузяева истекает контракт с «Зенитом», Алексей Ионов объявил об уходе из «Краснодара», а ФК «Сочи» подтвердил расставание с Сосланом Джанаевым, Жоаозиньо и Ибрагимом Цаллаговым и не переподписал Сергея Терехова с Артуром Юсуповым. «Ростов» приостановил переговоры о новом контракте с Дмитрием Полозом, а «Рубин» теряет Илью Самошникова. «Локомотив» может расстаться с Дмитрием Живоглядовым и Иваном Игнатьевым.

Далер Кузяев

Цена Transfermarkt — €10 млн

Полузащитник «Зенита» в этом сезоне в пятый раз стал чемпионом России и может предпринять очередную попытку покинуть клуб: в 2020 году Кузяев пытался уехать в Европу, а также был близок к трансферу в «Локомотив», но в итоге подписал новый контракт с питерцами. Этим летом соглашение Далера с «Зенитом» истекает, и пока о продлении не сообщалось.

Весной была информация о двух вариантах продолжения карьеры игрока. Интерес к Кузяеву обозначил турецкий «Фатих Карагюмрюк», где выступает бывший одноклубник Далера — Магомед Оздоев. «Если у нас получится, будет здорово увидеть его в полузащите с Оздоевым. Важно желание самого игрока», — сказал в начале мая спортивный директор клуба Мурат Акын.

Также Кузяева в своей команде хочет видеть Станислав Черчесов: чемпион Венгрии «Ференцварош» летом начнет отбор в основной турнир Лиги чемпионов и нуждается в усилении. Экс-тренер сборной России не против подписать Далера, которого хорошо знает по национальной команде.

Франсуа Камано

Цена Transfermarkt — €4 млн

В начале июня председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал «Спорт-Экспрессу», что клуб не будет продлевать контракт с форвардом Франсуа Камано. Его соглашение истекло после сезона.

— Он покидает команду. Мы его поблагодарили. Он был для нас очень значимый игрок, но было решено, что мы с ним не будем продлевать контракт, — сказал менеджер.

По данным журналиста Ивана Карпова, зимой агент футболиста просил у клуба бонус в €1 млн за продление договора. В мае сам Камано отмечал, что он счастлив в «Локомотиве» и хочет договориться с клубом о новом соглашении. Видимо, запросы агента и самого игрока «Локо» не устроили.

Камано недавно заявил, что пока не решил, где продолжит карьеру. Но не исключил, что останется в России.

Дмитрий Полоз

Цена Transfermarkt — €3 млн

Нападающий «Ростова» в прошедшем сезоне забил восемь голов в 25 матчах, но пока не получил новый контракт. Его соглашение истекло.

В марте этого года Полоз отмечал, что ему не предлагали продлить договор. А в апреле спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин сообщил, что игрок получит предложение.

Но в отпуск игрок ушел без нового контракта. По данным «РБ Спорт», клуб все-таки решил не продлевать соглашение с 31-летним нападающим.

Илья Самошников

Цена Transfermarkt — €2,5 млн

Защитник Илья Самошников после победы с «Рубином» в Первой лиге простился с казанскими болельщиками: его соглашение истекло, а предложение о новом контракте его не заинтересовало.

Зимой в казанском клубе сменилось руководство, и новые менеджеры не смогли договориться с футболистом о продлении. Самошников по новому соглашению с клубом мог стать самым высокооплачиваемым футболистом «Рубина», но решил не оставаться в Казани.

По данным «Известий», в январе 25-летний защитник подписал предварительный контракт с «Локомотивом».

Алексей Ионов

Цена Transfermarkt — €1,5 млн

Вероятно, «Ростов» не предлагает новый контракт Полозу из-за интереса к Алексею Ионову. Его контракт с «Краснодаром» тоже истек, и он официально покинул клуб.

По данным «Спорт-Экспресса», Ионов может вернуться в «Ростов», где уже играл под руководством Валерия Карпина.

34-летний футболист провел свой самый результативный сезон со времен выступлений за «Динамо»: в 27 матчах РПЛ у него семь голов. «Краснодар» хотел сохранить опытного игрока, но клуб не удовлетворили его условия по зарплате.

Андрей Лунев

Цена Transfermarkt — €1,5 млн

Вратарь Андрей Лунев попрощался с леверкузенским «Байером» и после сезона вернулся в Россию. В немецком клубе он сыграл три матча за два года, поэтому контракт 31-летнего голкипера не был продлен.

По данным «Спорт-Экспресса», Лунев договорился с руководством «Зенита» о том, чтобы проводить на базе клуба индивидуальные тренировки. Вратарь находится в поисках нового места работы. Зимой его агент сообщал, что игроком интересуются клубы Турции, а также «Карабах» из Азербайджана.

Иван Игнатьев

Цена Transfermarkt — €1,5 млн

Еще один нападающий помимо Камано, чей контракт с «Локомотивом» истек после сезона, — Иван Игнатьев. С приходом Артема Дзюбы шансы на попадание в состав для него значительно снизились. Поэтому он еще весной заговорил об уходе.

— Я делаю всё, что в моих силах. Тренируюсь по максимуму. Хочу получить шанс, но пока возможности нет. Мне кажется, любой спортсмен будет этим недоволен. Я не играю. Но я не обсуждаю решение тренера, это его дела. Наверное, буду выбирать в будущем клуб, где буду больше играть, — отмечал он в разговоре с журналистами.

В конце апреля агент игрока Алан Агузаров сообщил, что приоритетные варианты для его клиента — Турция и Израиль.

Сергей Терехов

Цена Transfermarkt — €1,5 млн

После сезона ФК «Сочи» простился с Сосланом Джанаевым, Ибрагимом Цаллаговым и Жоаозиньо, чьи контракты истекли. При этом соглашение завершилось и у защитника Сергея Терехова, но клуб на своих ресурсах о его уходе пока не сообщал.

Журналист Иван Карпов сообщал об интересе к Терехову со стороны «Рубина» и «Оренбурга». Сам игрок пока не прояснил, где продолжит карьеру.

«Переход в «Рубин»? Никак не могу прокомментировать это. Как только определится мое будущее, то вы сразу узнаете», — сказал он «Известиям».