Стратегия разбития: каким «Локомотив» подходит к новому сезону

Московский «Локомотив» — это, пожалуй, единственный клуб РПЛ, который будто и не заметил, что российский футбол живет в новой реальности. «Железнодорожники» занимаются ровно тем же, чем и последние полтора года: тасуют колоду средних иностранных тренеров без особых достижений, скупают легионеров, избавляются от воспитанников и лидеров команды. Клуб утверждает, что в силе остается разработанная в 2021 году стратегия развития, которую многие эксперты сочли популистской даже в досанкционных реалиях. Почему перспективы «Локомотива» в предстоящем сезоне кажется весьма туманным — в материале «Известий».

По следам стратегии

На днях исполнится год с момента, когда «Спорт-Экспресс» придал гласности стратегию развития «Локомотива», которую гендиректор Владимир Леонченко представил совету директоров клуба. Она шокировала амбициозными и откровенно нереалистичными целями: победа в Лиге чемпионов и Лиге Европы, золото РПЛ минимум в трех сезонах из пяти, повышение стоимости игроков команды суммарно до €250 млн (в 2018–2021 она варьировалась от €63 до €137 млн) и выведение трансферного баланса из минус €13 млн за предыдущие три года до плюс €10 млн.

В дальнейшем стратегия несколько раз редактировалась, прописанные в ней цели смягчались. И в октябре ее окончательную версию презентовали журналистам все тот же Леонченко, председатель совета директоров Александр Плутник и директор по спорту и развитию Ральф Рангник. Ее цели стали чуть реалистичнее: рост стоимости футболистов, ставка на молодежь, регулярное попадание в Лигу чемпионов и, как следствие, сокращение дефицита бюджета, снижение финансовой зависимости от РЖД.

Декларации очевидно расходились с реальностью. Согласно сайту Transfermarkt, летом 2021 года клуб приобрел игроков почти на €30 млн, а продал менее чем на €4 млн. Сопоставимый отрицательный трансферный баланс был у «Локомотива» лишь летом 2013 года.

Стратегия разбития_2 Руководитель по спорту и развитию ФК «Локомотив» Ральф Рангник во время пресс-конференции о стратегии развития клуба. 2021 год Фото: TASS/EPA/SERGEI ILNITSKY

При этом на фоне роста расходов стали ухудшаться спортивные результаты. В предыдущие пять лет при не самых больших тратах на игроков «железнодорожники» были вторым по успешности клубом РПЛ после петербургского «Зенита». Они взяли золото чемпионата России-2018, в следующие два года завоевали серебро. Кроме того, «Локо» дважды завоевал Кубок России (2017, 2019) и один раз выиграл Суперкубок России (2019).

С приходом нынешнего руководства в лице Плутника и Леонченко в декабре 2020 года спортивные результаты стали ухудшаться. В первой половине 2021 года клуб еще взял очередной Кубок России и бронзу чемпионата. Но в сезоне 2021/22 стал скатываться в середину турнирной таблицы (и в итоге занял лишь шестое место), уволил главного тренера Марко Николича, а из Кубка России вылетел в 1/8 финала в результате домашнего разгрома от выступающего в первой лиге красноярского «Енисея» (0:4).

При этом клуб с помпой презентовал знаменитого немецкого менеджера и тренера Ральфа Рангника. По рассказам руководства, он должен был наладить европейскую систему скаутинга и роста игроков, чтобы клуб смог зарабатывать на трансферах. Подобное Ральф выстроил на предыдущих местах работы, особенно удачно он это сделал в немецком «РБ Лейпциг».

В декабре Рангник покинул клуб, став главным тренером английского «Манчестер Юнайтед». Руководство уверяло, что стратегия не меняется, поскольку в «Локо» осталась команда менеджеров, пришедших с Ральфом. Но в последующие полгода большинство из них ушло. Главный тренер Маркус Гиздоль так и вовсе сбежал, даже не попрощавшись с командой.

Его помощник Марвин Комппер стал руководить «Локо». Вскоре выяснилось, что у него нет соответствующей лицензии для работы во главе клуба РПЛ, поэтому формально с конца марта главным тренером был Заур Хапов. В июне снова перемены: новым главным назначен немец Йозеф Циннбауэр. На высшем уровне он имеет полугодичный опыт руководства «Гамбургом» в немецкой бундеслиге в 2014 году и два сезона в швейцарском «Санкт-Галлене» в 2015 – 2017 годах. При этом фактически рулить командой продолжает Комппер, до «Локо» и вовсе не работавший на уровне больших чемпионатов.

Стратегия разбития_1 Новый главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр Фото: Getty Images/Oliver Hardt

До сих пор нет внятного объяснения, почему из штаба основной команды весной убрали легенд клуба Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина, успешно ассистировавших ранее Юрию Семину и Марко Николичу. Пока власть над спортивным блоком остается у Томаса Цорна, пришедшего год назад вместе с Рангником, что уже тогда вызвало сомнения из-за неоднозначной работы данного менеджера на посту генерального директора «Спартака». При этом руководство клуба по-прежнему делает вид, что не меняет стратегию, хотя она невыполнима после бана наших команд в еврокубках.

— Я уже не раз говорил и могу повторить сейчас, что все эти стратегии и декларации о ставке на молодежь и заработках на трансферах — лишь дымовая завеса, — заявил «Известиям» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Если у тебя есть стратегия, то ты не меняешь тренеров и руководителей спортивного блока раз в полгода, если не чаще. Лично мне очевидно, что если и планируются какие-то заработки, то не в кассу клуба, а в карман отдельных лиц. Отсюда и такие бесконечные трансферы за последний год с зачисткой той команды, которая до этого пять лет стабильно приносила «Локомотиву» медали, трофеи и регулярное участие в Лиге чемпионов, что давало серьезные доходы в бюджет. Такие радикальные перемены без явной необходимости не выглядят чем-то рациональным, если исходить из интересов клуба.

Потери лидеров

Зимой «Локо» продолжил активную работу на трансферном рынке, приобретя чешского нападающего Яна Кухту и украинского защитника Марка Мампасси. После начала специальной военной операции на Украине ФИФА разрешила легионерам временно приостанавливать контракты с российскими клубами и свободно уезжать из нашей страны.

Уже летом этим воспользовался Кухта, ставший одним из лидеров «Локо» весной. Но даже такие риски не мешают клубу приобретать иностранцев. В нынешнее трансферное окно пришли бразильский защитник Лукас Фасон и черногорский нападающий Марко Раконьяц. При этом в аренду в «Пари Нижний Новгород» отправлен полузащитник Дмитрий Рыбчинский, успешно выступавший за «Локо» при Николиче. Возможно, скоро «Ростов» арендует с последующим правом выкупа другого молодого игрока «Локомотива» — Андрея Сильянова.

В этом случае почти не останется людей, добивавшихся успехов при Семине и Николиче. При этом на фоне деклараций о ставке на молодежь и улучшения работы академии уходят многие успешные воспитанники клуба последних лет. Ко всему прочему один из лидеров «Локо» Дмитрий Баринов, по слухам, может быть продан в Европу или кому-то из конкурентов в РПЛ. В воскресенье после контрольного матча против воронежского «Факела» Дмитрий в разговоре со «Спорт-Экспрессом» не подтвердил и не опроверг свой возможный уход.

Стратегия разбития_3 Новый нападающий ФК «Локомотив» Марко Раконьяц Фото: пресс-служба ФК «Локомотив»

В довершение всего в июне стало известно, что из-за травмы ахиллова сухожилия на семь-девять месяцев выбыл Рифат Жемалетдинов, еще один ключевой игрок команды последних лет. На этом фоне пока не ясно, сможет ли клуб превзойти хотя бы результаты прошлого сезона и как он планирует достигать целей своей стратегии.

— Если Баринова продадут «Динамо» или кому-то еще из конкурентов, то это катастрофа, — поделился мнением с «Известиями» бывший президент «Локомотива» Николай Наумов. — Если в Европу, то это еще как-то можно понять, хотя вопрос, насколько финансово выгодно все получится для клуба. Вся трансферная деятельность «Локо» в последний год выглядит странно. Я думал, что они после санкций чуть притормозят и начнут жить по средствам, но нет, продолжается какой-то хаотичный набор игроков. И при этом отдаются в другие клубы Рыбчинский и Сильянов, хотя их можно было бы наигрывать на будущее, если хотите развивать своих и повышать их цену. Но слова расходятся с делами. «Локо» перестал быть претендентом на чемпионство, но при этом аналог «Лейпцига» с доходами от трансферов тоже что-то не просматривается.

Новый сезон для «Локомотива» начнется 17 июля. В этот день «железнодорожники» сыграют на своем поле с «Пари Нижний Новгород» в первом туре чемпионата России.