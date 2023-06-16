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«Хотим быть в тройке призеров РПЛ и суперфинале Кубка»

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов — о целях на следующий сезон, кризисе Сафонова и прогрессе при Ивиче
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Прошедший сезон оказался неоднозначным для «Краснодара». В зимнюю паузу клуб поменял главного тренера, назначив серба Владимира Ивича. В результате в чемпионате России «быки» выступили не лучшим образом, финишировав шестыми. Зато они были как никогда близки к первому трофею в своей 15-летней истории. В Кубке России «Краснодар» дошел до суперфинала, где лишь в серии пенальти проиграл (5:6) московскому ЦСКА после ничьей в основное время (1:1). В интервью «Известиям» полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов поделился эмоциями от поражения, рассказал о позитивных изменениях при Ивиче, причинах кризиса в игре основного вратаря команды Матвея Сафонова и озвучил цели на следующий сезон.

— Какие эмоции испытали после поражения в суперфинале Кубка России?

— Конечно, расстройство и опустошение. Как и вся команда. Ничего больше не было. Самые негативные эмоции. Но это опыт. Надо принять его и работать еще усердней, чтобы в следующем году снова оказаться в суперфинале и выиграть его. На всё воля Всевышнего. Только он знает, что для нас лучше, а что нет. Надо воспринимать это как опыт, урок и идти дальше.

— Матч против ЦСКА был для вас принципиален?

— Это был принципиальный матч для всего «Краснодара», а не только для меня. Не имело значения, что я раньше играл за ЦСКА. Дело было не в ЦСКА, а в самом суперфинале, в возможности выиграть Кубок России, принести своему клубу первый трофей в его истории. Понимали, что это важнейшее событие. И хотели выполнить эту задачу, порадовать болельщиков.

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— На команду влияла интрига, когда было непонятно, кто будет стоять в воротах — Матвей Сафонов или Станислав Агкацев?

— Нет. Мы готовились к игре. Всё было в штатном режиме. Тем более для нас интриги не было. Понимали, кто будет в воротах. Заранее знали, что на поле выйдет Агкацев.

— Есть понимание, что минувшей весной случилось с Сафоновым, почему он играл не так здорово, как обычно?

— Скорее всего, психологический спад. У всех такое бывает. Все переживают черные полосы, неудачные отрезки. Главное, это преодолеть. Уверен, что Матвей отдохнет, наберется сил и начнет показывать свою лучшую игру.

— Для себя как оцените прошедший сезон?

— Всегда хочется большего. Больше выигрывать, завоевывать трофеи. И про себя лично скажу то же самое. Хотелось больше играть, забивать больше голов, отдавать больше хороших передач.

— Игра «Краснодара» сильно изменилась после зимнего назначения главным тренером Владимира Ивича?

— Да. У него другое видение футбола. Другой прессинг, другие требования по выходу в атаку и так далее. Он имеет свои принципы. Мы стараемся выполнять то, что он требует. Но надо еще больше работать, чтобы это привело к улучшению результатов и завоеванию трофеев.

— Чего можете добиться с Ивичем в следующем сезоне?

— Как всегда, хочется бороться за самые высокие места. Снова как минимум дойти до суперфинала Кубка России и попасть в тройку призеров в чемпионате. Других целей у «Краснодара» нет. С такой инфраструктурой и потенциалом, как у нас, мы должны это сделать.

— Понравился формат Кубка России в прошедшем сезоне?

— Дороги — это вообще отдельная тема. Поэтому не делаем на них скидки. А так формат интересный. Что-то новое увидели. Тем более нам в таком формате удалось дойти до решающего матча.

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