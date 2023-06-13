«Акинфеев может играть на высоком уровне еще не один год»

Финиш сезона-2022/23 в российском футболе 11 июня венчал суперфинал Кубка России. В «Лужниках» на глазах более чем 53 тыс. зрителей московский ЦСКА сыграл с «Краснодаром» вничью (1:1) в основное время и победил в серии пенальти (6:5). Армейцы выиграли этот трофей впервые за десять лет, добавив его к завоеванным неделей ранее серебряным медалям чемпионата России — первое попадание в призовую тройку с 2018 года. Эти два достижения случились в первый же сезон работы главного тренера Владимира Федотова и после прихода ряда новых футболистов. Один из них — подписанный прошлым летом сербский полузащитник Саша Зделар. Он, в частности, полностью отыграл решающий кубковый матч.

В интервью «Известиям» 28-летний игрок поделился эмоциями от триумфа, подвел итоги сезона и выразил восхищение игрой вратаря и капитана ЦСКА Игоря Акинфеева, выигравшего ключевую серию пенальти в Кубке России.

— Какие эмоции от победы в Кубке России?

— Самые лучшие, самые положительные. Горжусь, что год назад перешел в такой клуб, как ЦСКА. У нас отличная команда, тренеры, игроки, руководство. Мы провели успешный сезон, став вторыми в чемпионате и выиграв Кубок. Все боролись друг за друга в каждом матче и сделали всё для победы. И считаю, что этой работой и самоотдачей мы заслужили трофей. Хотя решающий матч получился очень напряженным, «Краснодар» — хорошая команда. И он создал нам немало проблем. Но мы оказались лучше.

— У вас это не первый трофей в карьере. Вы выигрывали молодежный чемпионат мира со сборной Сербии, чемпионат Греции с «Олимпиакосом», два Кубка Сербии с «Партизаном». Каково на этом фоне брать Кубок России?

— Не вижу смысла сравнивать эту победу с предыдущими. Разные чемпионаты, разные клубы. Победа со сборной — это вообще другое. Главное — ценить любой титул, любой успех. Сейчас испытываю непередаваемые эмоции от победы в Кубке России. От того, что в свой первый сезон в ЦСКА сумел добиться этого. Очень благодарен своим партнерам по команде, тренерам, руководству за то, что получил такую возможность и смог ее использовать.

— Кубок был выигран в таком необычном формате, когда пришлось провести больше десяти матчей, чтобы дойти до суперфинала и победить.

— Да, это была необычная история. Но мы любим играть в футбол, мы получаем удовольствие от игры, поэтому каждый новый матч для нас в радость. Я очень доволен тем, что мы сумели добиться своей цели. Была проведена большая и тяжелая работа. И парни молодцы, что в решающем матче сумели сделать последний шаг к этому титулу. Хочется поблагодарить болельщиков за поддержку. Они заслужили эту победу. Тем более ЦСКА не выигрывал Кубок России десять лет. Мы очень хотели прервать эту серию и порадовать наших поклонников. Очень рад, что смогли это сделать.

— Перед серией пенальти было волнение?

— Верил в Акинфеева. Все знают, как он умеет играть в сериях пенальти. Все помнят матч чемпионата мира – 2018 против Испании (1:1, по пенальти 4:3). И за ЦСКА он не раз выигрывал серию пенальти. Поэтому была уверенность, что Игорь просто так не даст «Краснодару» победить. Он и выручил нас в послематчевой серии, отбил удары игроков «Краснодара» в самый нужный момент.

— За год игры в ЦСКА какие впечатления от работы вместе с Акинфеевым?

— Ничего нового о нем не скажу. Это настоящий мастер, легенда ЦСКА. Лучший вратарь России. Остается им даже сейчас, в 37 лет, когда есть немало хороших молодых голкиперов. Но Игорь всё еще лучший. И может играть на высоком уровне еще не один год. Что и показал в матче с «Краснодаром», выручив ЦСКА и принеся команде трофей. Он настоящий капитан, который всегда приходит на помощь и приносит успех в самый непростой момент.

— В следующем сезоне ЦСКА может навязать борьбу «Зениту» за первое место в чемпионате России?

— Я верю, что ЦСКА может добиться очень многого. У нас отличная команда. Прошедший сезон выдался непростым, но мы впервые выступали в таком составе. Это был мой первый сезон в команде, пришло еще много новичков прошлым летом. У нашего главного тренера первый год во главе ЦСКА. Нам нужно было время, чтобы найти взаимопонимание, понять требования тренера и выполнить их на поле. Но весной после паузы в сезоне мы набрали ход и показали, на что способны. Поднялись в чемпионате с пятого места на второе — считаю для первого сезона серебряные медали успехом. И очень было приятно добавить к этому победу в Кубке.

Уверен, что ЦСКА в этом составе еще способен прибавить. Посмотрим, что будет дальше. Считаю, что с «Зенитом» мы достойно играли. Победили его дома в последнем матче (1:0), да и в начале чемпионата была равная игра в гостях, где мы проиграли (1:2), но при большей удаче могли не только сыграть вничью, но и победить. Так что всё возможно. Нужно теперь хорошо отдохнуть и качественно подготовиться к новому сезону, начав его с тем опытом, который обрели за последний год.