«За Евсеева хочется биться и умирать на поле»

Воронежский «Факел» стал одним из самых ярких явлений прошедшего сезона РПЛ. Год назад команда впервые с 2001 года вернулась в высшую лигу. При одном из самых маленьких бюджетов она с самого начала пыталась удержаться в премьер-лиге. Многие восторгались местными болельщиками, которые постоянно заполняли домашний стадион, а также большими группами приезжали на выездные матчи и иногда болели громче фанатов хозяев.

Дважды за сезон «Факел» менял главных тренеров. В сентябре свой пост покинул выведший команду из первой лиги Олег Василенко. Должность занял его помощник Дмитрий Пятибратов. При нем было много ничьих, но воронежцы держались вне зоны прямого вылета. В апреле его неожиданно сместили с поста после выездной победы над московским «Динамо» (2:0). Команду принял Вадим Евсеев, который в оставшихся пяти турах одержал три победы, при двух выездных поражениях на последних минутах топ-клубам — московскому «Локомотиву» (0:1) и петербургскому «Зениту» (0:1).

Евсеев неожиданно поднял «Факел» за тур до конца на 12-е место, позволявшее не просто избежать прямого вылета, но и сохранить прописку в РПЛ без переходных матчей с командой первой лиги. Однако из-за проигрыша в Питере клуб опустился на 14-ю строчку и был вынужден играть стыки с красноярским «Енисеем».

В итоге воронежцы их выиграли (1:0; 2:0), не помешал даже дальний выезд в Красноярск и игра в манеже с очень специфическим газоном и вентиляцией. В интервью «Известиям» защитник «Факела» Игорь Калинин поделился впечатлениями от концовки сезона, охарактеризовал человеческие качества Евсеева и рассказал, как отреагировал на инцидент с попаданием беспилотника в один из жилых домов Воронежа за день до ответного матча с «Енисеем».

«Просто не имели права после такого сезона отдать стыки»

— Психологически тяжело было подготовиться к стыкам после того, как в последнем туре упустили шанс их избежать?

— Честно говоря, последние полтора месяца прошедшего сезона были самыми сложными в моей карьере в плане психологического напряжения. Хотя я достаточно опытный игрок. Но скажу откровенно: у нас каждый матч был как последний. Мы выигрываем, вроде должны после этого решить наши проблемы — бац, не решаем. Затем опять выигрываем, делаем чудо и опять не решаем. И по итогам последнего тура так всё складывается, что нам лететь на стыки в Красноярск со всеми этими перелетами, искусственным полем. Честно скажу, тяжело было. Именно психологически. За последние семь дней сезона я сыграл три матча по 90 минут (последний тур с «Зенитом», оба переходных матча с «Енисеем». — «Известия»). С перелетами, сменой покрытий. Очень тяжело было.

— Всё складывалось против вас?

— Давайте объективно говорить: когда мы проиграли «Торпедо» (0:2 за восемь туров до конца чемпионата. — «Известия»), все нас уже похоронили. Все эксперты говорили, что «Факел» точно вылетит. А у нас тогда было одно очко отрыва от «Химок», от зоны прямого вылета.

— Я не считал, что вы точно вылетите, но был уверен, что «Факелу» предстоит бороться с «Химками» и «Торпедо» за место в зоне переходных матчей, а не с «Крыльями» и «Пари Нижний Новгород» за то, чтобы переходных матчей избежать.

— А мы в последнем туре боролись за прямое сохранение места в РПЛ. То есть мы и так сделали чудо, как я считаю. И просто не имели права после такого сезона отдать стыки. Но было тяжело.

— Вам же раньше не доводилось так бороться за выживание до последнего момента?

— Не приходилось. Когда я был в «Урале», мы за пять туров до конца решили задачу и спокойно играли.

— Как вам поездка в Красноярск на первый матч и игра в закрытом манеже?

— Скажу по себе: я отыграл за неделю три матча по 90 минут. И даже в последней игре сезона, ответном стыковом матче, физически было тяжело. Где-то после 75-й минуты. В Красноярске искусственное поле. Кто бы что не говорил, но это другое. Я, например, в манеже никогда не играл на профессиональном уровне — только на детско-юношеских соревнованиях. И в «Урале» еще один-два раза тренировался в манеже в Екатеринбурге. Это другая специфика. Вследствие этого уже в ответном стыковом матче, в Воронеже на натуральном газоне после 75-й минуты был в каком-то другом пространстве.

«Все, кто живет в России, — в безопасности»

— Назначение Вадима Евсеева главным тренером «Факела» за пять туров до конца чемпионата стало решающим фактором спасения? Или с Дмитрием Пятибратовым тоже могли удержаться в РПЛ?

— Я не хочу комментировать решения руководства. Я всего лишь футболист — выполняю на поле установку тренера. Руководство так решило. Сейчас результат есть. Значит, получилось правильно. Мы и с Дмитрием Анатольевичем показывали результат, но Вадим Валентинович — это, конечно, харизма. Большой человек, большой тренер.

— Его прыжки на стол в раздевалке после победных матчей бодрят игроков?

— Это классно (улыбается). Знаете, когда тренер на одной волне. Валерий Георгиевич Карпин — точно такой же. Он на одной волне с футболистами. Это подкупает. Хочется биться за тренера. То же самое с Вадимом Валентиновичем. Человечность, настоящие эмоции. Вот я работал с Валерием Георгиевичем в «Ростове». У него тоже такое есть. И за Евсеева хочется биться и умирать на поле.

— Какое у вас будущее?

— У меня аренда в «Факеле» и еще три года контракта в «Ростове». Замечательные отношение с руководством «Ростова», с Валерием Георгиевичем. Как будет, так будет. Это футбол — никто не знает, что будет завтра. До конца сезона не думал о будущем. Первоочередная задача была помочь «Факелу» удержаться в РПЛ. Когда приехал в Воронеж, поставил перед собой цель помочь команде остаться в премьер-лиге. Потому что не раз это говорил и снова повторюсь: этот город, эти болельщики, эти люди заслуживают быть в РПЛ. Они в первую очередь. Потому что мы играем для них. И у меня была только эта мысль. Я не думаю о том, что будет завтра. Хочу просто порадоваться, что мы остались.

— На ваше и команды психологическое состояние повлияла история с беспилотником, который врезался в один из жилых домов в Воронеже за день до ответного стыкового матча с «Енисеем»?

— Честно говоря, меня нет в соцсетях. Я не читаю никакие паблики. Узнал об этом, когда мне кум Комличенко написал. Потом жена скинула новость, что произошло такое, — она в Москве была в тот момент. Но откровенно скажу, что никак на это не отреагировал. Я уверен в нашей стране. И в том, что все, кто живет в России, все в безопасности. На меня лично эта история не повлияла.