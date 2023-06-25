«Дзюба и "Локомотив" идеально нашли друг друга»

В последние два месяца случились 15-летние юбилеи двух ключевых успехов в истории российского футбола. В мае 2008 года петербургский «Зенит» выиграл Кубок УЕФА, став всего вторым нашим клубом, взявшим этот трофей после триумфа ЦСКА в 2005 году. А в июне того же года сборная России дошла до полуфинала чемпионата Европы. В июне 2023-го Российский футбольный союз (РФС) организовал в честь этих дат ретро-матч Лиги легенд между знаменитыми в недавнем прошлом игроками «Зенита» и сборной России. Встречу на «Газпром-Арене» посетило более 15 тыс. зрителей. За национальную команду выступил нападающий Дмитрий Кириченко, который играл на Евро-2004 и в матче с Грецией (2:1) забил самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы.

В российском первенстве он был одним из самых результативных форвардов 2000-х годов, забив более 100 мячей за «Ростсельмаш» (ныне «Ростов»), ЦСКА, ФК «Москва» и «Сатурн». В 2002 и 2005 годах Кириченко становился лучшим бомбардиром сезона в РПЛ. В составе ЦСКА выиграл Кубок-2002 и чемпионат России-2003.

С 2014-го Дмитрий Кириченко тренирует, в основном работая ассистентом Курбана Бердыева. С ним бывший форвард привел «Ростов» к серебру чемпионата России-2016, а затем тренировал казахстанский «Кайрат», иранский «Трактор», а с января по апрель 2023 года — «Сочи».

В интервью «Известиям» 46-летний специалист оценил выступление ЦСКА и «Ростова» в минувшем сезоне, рассказал об уходе из «Сочи», поделился мнением о работе в Иране, современных нападающих РПЛ и крахе «Уфы», главным тренером которой Кириченко был в 2018-2019 годах.

«Давайте на этой версии остановимся»

— Каково было участвовать в питерском ретро-матче?

— Прекрасное мероприятие. Много зрителей. Больше даже, чем на некоторых матчах Премьер-лиги. Отличная обстановка. Все топ.

— В этом матче вы выступали за ветеранов сборной России. А, если брать клубную принадлежность, чьим ветераном себя ощущаете в первую очередь — «Ростова», ЦСКА, покойных «Москвы» и «Сатурна»?

— Ну я не ощущаю себя ветераном какой-то команды. Да, наверное, «Ростов» оставил самое большое место в моей футбольной жизни и как тренера, и как игрока. Но сейчас я бы не выделял никакой из клубов.

— Как у вас дела с трудоустройством после апрельского ухода из «Сочи»?

— Пока конкретных вариантов нет. Когда что-то появится, все узнают.

— Для вас был неожиданным уход Курбана Бердыева из «Сочи», за которым последовало и ваше расставание с клубом?

— В какой-то мере, конечно, был. Он, наверно, был неожиданным для всех. Что уж тут говорить.

— Бердыев объяснял, что привело к уходу?

— Владелец клуба сказал, что хотел бы видеть более атакующий футбол. Давайте на этой версии остановимся.

— С чем вы связываете то, что при вашем штабе «Сочи» так нестабильно играл — победы над ЦСКА (2:0) и «Динамо» (2:0), а между ними разгромные поражения от «Оренбурга» (0:4) и «Факела» (0:3)?

— Времени было очень мало, чтобы стабилизировать игру и результаты. Все-таки, для «Сочи» весь сезон вышел скомканным. В том числе и после нашего ухода. С чем это связано, мне трудно сказать.

«В Иране однозначно есть футболисты для РПЛ, и их довольно много»

— Мне не доводилось общаться с вами после вашего ухода с Бердыевыми из иранского «Трактора». Какие впечатления от работы в этой стране?

— Очень интересные опыт и страна, для меня — новая. В Иране крайне открытые и эмоциональные люди. Довольно интенсивный футбол. Есть отставание в инфраструктуре от той же России, где много новых стадионов и аэропортов осталось после чемпионата мира 2018 года. Но в целом условия в Иране достойные. Нация у них физически достаточно сильная и здоровая. Поэтому много борьбы и интенсивности на поле. Чемпионат там непростой. Что и показали в этом году товарищеские матчи сборной России со сборной Ирана (1:1) и «Зенита» с «Сепаханом» (0:2).

— Ведущие клубы Ирана на каких позициях были бы в России?

— Сложно сказать. Посмотрите на тот же «Зенит», который поехал туда, играл в принципе нормальным составом, но проиграл. Я думаю, лидеры чемпионата Ирана у нас в РПЛ точно были бы в середине таблицы. Как минимум.

— В бытовом плане были какие-то ограничения вроде того, чтобы не ходить в шортах или футболках с короткими рукавами?

— У нас с этим не было проблем. Тем более, мы большую часть времени жили на базе. И там каких-то ограничений не было. В город выезжали не часто. У нас вообще проблем не было — мы занимались футболом. Условия в клубе для этого были хорошие: есть своя база с качественными полями и гостиницей. Там есть все, что нужно для нормальной работы.

— Игроки как выполняли требования тренеров? Воспринимали тактические схемы Бердыева?

— С этим вообще не было проблем. Если в целом говорить о футболистах, то в Иране чувствуется сильное уважение к старшим. Это проявляется во многих бытовых вещах, в том числе на поле. Нет такого, чтобы были какие-то пререкания с тренерами. Ребята исполнительные. Что могут, то и делают.

— Но у Сердара Азмуна за восемь с половиной лет в России по сути из тренеров сложились отношения только с Бердыевым и Сергеем Семаком?

— В принципе, если не ошибаюсь, он в России и работал только с Семаком и Бердыевым.

— Был год в «Рубине» с Ринатом Билялетдиновым, где играл не очень хорошо и в итоге ушел в аренду в «Ростов».

— Ну это короткий период. Если у Сердара и были какие-то проблемы, то большей частью не в России. Потому что я не видел, чтобы он как-то не так относился к работе, когда с ним пересекался в «Ростове». Думаю, нынешние проблемы в «Байере» просто от того, что Азмун попал в более сильный чемпионат. Играет меньше. Но у него еще такой возраст, когда он вполне может себя еще проявить. Естественно, ему, как и любому футболисту, особенно нападающему, нужно доверие и больше игрового времени.

— В наш чемпионат может приехать иранский футболист, у которого хороший уровень, но при этом он еще не представляет интереса для европейских команд?

— Да, там однозначно есть футболисты для РПЛ. И их довольно много. Понятно, что они большей частью находятся в первых пяти-шести командах Ирана. Но игроки, которые усилят наш чемпионат, там, безусловно, есть. И думаю, не за горами то время, когда у нас появятся оттуда еще футболисты. У нас уже были ребята из Ирана в России, и не только Азмун. Но могут появится еще.

«Тюкавин мне еще нравится — по-хорошему напористый форвард»

— Как вам в прошедшем сезоне РПЛ игра и результаты ЦСКА и «Ростова»?

— «Ростов» однозначно прыгнул выше головы. На мой взгляд, исходя из состава, команда забралась гораздо выше, чем могла. А по ЦСКА все логично и стабильно: второе место в чемпионате и победа в Кубке России — шикарный результат для первого сезона Федотова. И это заслуженно.

— Какое впечатление произвели нападающие ЦСКА Федор Чалов и Антон Заболотный?

— Они нападающие разного плана. Заболотный — силовой форвард. Чалов — более легкий, подвижный, умный. Более приспосабливающийся к игре, к игровым ситуациям. Результативность Федора говорит сама за себя. Отличный сезон для него. Не зря сейчас ходят разговоры, что он может куда-то уехать, в довольно неплохой клуб вроде «Галатасарая».

— В 2000-е годы вы были редким для нашего чемпионата типом нападающего, который реализовывал почти все имеющиеся у него моменты и полумоменты, даже при не самой заметной игре. Сейчас такие у нас есть?

— Нападающие такого плана в России есть. Я считаю, что того же Чалова можно к этой категории отнести. В какой-то степени он похож на меня. При реализации он достаточно спокоен. Тюкавин мне еще нравится — по-хорошему напористый форвард, довольно быстрый. И это я только навскидку вспомнил людей.

— Как вам Артем Дзюба в «Локомотиве»?

— Дзюба и «Локомотив» идеально нашли друг друга. Игра «Локо» подходит Артему, потому что он все-таки выполняет роль столба, завершителя атак. Все остальные футболисты команды довольно быстрые, мобильные, много играют в атаке, много создают моментов. Таким образом, моменты у Дзюбы есть, а в его мастерстве никогда ни у кого сомнений не было.

— Как бывший главный тренер «Уфы» удивились, что она еще год назад играла в РПЛ, а сейчас кубарем во вторую лигу упала?

— То, что команда так быстро проделала путь до второй лиги, меня, конечно, удивило. Но вообще такое довольно часто случается. Тот же «Ротор» годом ранее проделал аналогичный путь — за два сезона из РПЛ во вторую лигу. Тем не менее, откровенно говоря, думал, что «Уфа» будет находиться в определенной турбулентности, но все-таки останется. К сожалению, как вышло, так вышло. Надеюсь, руководство республики команду не бросит. И «Уфа» будет ставить дальше задачи по выходу в первую лигу, а потом, может быть, и в РПЛ. Дай Бог, чтобы так случилось.

— Нет ощущения, что «Уфа» была слишком завязана на ушедшего недавно в отставку генерального директора Шамиля Газизова?

— У провинциальных команд довольно часто бывает такая участь. Они вылетают из РПЛ в первую лигу. И начинаются проблемы. Потому что Премьер-лига — это гораздо более привлекательная история для спонсоров, руководителей республик, областей и краев. Все-таки первая лига вызывает в этом плане меньше эмоций. В том числе и с этим связано то, что команды, вылетающие из высшей лиги в первую, затем транзитом сразу же следуют во вторую. Мне кажется, уменьшаются эмоции, вложения в клуб и так далее.