«Приятно, что после ухода из «Спартака» появилась определенность»

Нынешним летом футбольный клуб «Оренбург» окончательно выкупил у московского «Спартака» трансфер молодого нападающего Степана Оганесяна. Он был в системе красно-белых с 2019 года, играя в первой лиге за фарм-клуб «Спартак-2», но в основной команде на уровне РПЛ вышел на поле всего один раз. Прошлый сезон 21-летний футболист отыграл в «Оренбурге» на правах аренды и помог ему повторить высшее ее достижение в премьер-лиге — седьмое место. После чего автор этого успеха — главный тренер Марцел Личка — ушел в московское «Динамо», а при сменившем его Иржи Ярошике сезон для клуба начался неудачно — обидное выездное поражение на последних минутах в матче первого тура чемпионата России против «Спартака» (2:3) и домашний разгром на старте Кубка России от московского ЦСКА (0:6).

В интервью «Известиям» Степан Оганесян рассказал об изменениях при новом тренере, своем уходе из «Спартака» и целях на сезон.

«Иржи Ярошик хорошо общается на русском»

— Злоба зашкаливает от того, что в матче со «Спартаком» не удержали ни ничью, ни победу, хотя к 75-й минуте вели 2:1?

— Ну это футбол. Все в футболе бывает. Думаю, это не первый и не последний матч, все меняется в один момент, — это нормально. Есть, над чем работать.

— Как изменились тактика и тренировочный процесс в «Оренбурге» после смены Лички на Ярошика?

— Понятно, что обо всех нюансах мы не можем рассказать. Но добавились определенные аспекты. Мы стараемся воспринимать эту информацию и реализовать ее на полях. В целом стараемся, как и при Личке, играть в атаку. Думаю, по матчу со «Спартаком» это было заметно. Да, временами отходили назад, играли на контратаках, но это потому, что соперник нас вынуждал. А так, на отдельных отрезках мы владели инициативой, на отдельных — соперник. Но мы старались выдерживать свою линию.

— В плане подготовке все то же самое?

— В целом сейчас на сборах тоже были нагрузки. Просто с немного другой направленностью. Но тренировки как были тяжелыми при Личке, так и остались при Ярошике.

— Он не забыл русский язык за десять с лишним лет с момента последнего отъезда из России?

— Он хорошо общается на русском.

— Как думаете, у Лички получится в «Динамо»?

— Буду на это надеяться.

— И при Личке, и при Ярошике «Оренбург» проводил сборы в Турции. Каково там тренироваться в июне?

— Ну мы тренировались в предгорье. Там не так жарко. Был 21-23 градуса температура. Примерно такая же температура, что в это время была в Москве.

— Учитывая то, что уже второе лето подряд «Оренбург» — единственный клуб РПЛ, готовящийся к сезону за пределами России, интересно, насколько это отличается от подготовки дома?

— Я думаю, не сильно отличается. Я сам в свое время в первой лиге со «Спартаком-2» готовился дома, и ничего страшного не было. Возможно, Личка исходит из того, что нужно тренироваться в среднегорье, чтобы физика была хорошей. Ведь и планы сборов при Ярошике формировались еще до ухода Марцела. А так мы все профессионалы, и готовы в любых условиях максимально качественно тренироваться — что в России, что за ее пределами.

«Постараемся быть в первой шестерке»

— Матчи против «Спартака» для вас по-прежнему принципиальны для вас? Или уже после прошлого сезона подобные эмоции ушли?

— Нет, ну, конечно, это — особенно принципиальные матчи. Всегда приятно играть против своей бывшей команды.

— Прошлый сезон вы играли за «Оренбург» на правах аренды и принадлежали «Спартаку». Теперь вы совершили полноценный трансфер. Какие эмоции от того, что окончательно расстались с красно-белыми?

— Понятное дело, что другие эмоции уже испытываю, поскольку теперь я на постоянной основе буду в «Оренбурге». И есть понимание относительно своего будущего. Ну и в целом, это хороший вызов — есть, над чем работать. Так что буду стараться помочь своей команде. Всегда приятно, когда есть определенность со своим футбольным будущим.

— Был ли шанс побороться за место в составе «Спартака»?

— Не знаю, можно было это сделать или нельзя. Раз клуб принял такое решение — значит, так надо было. И теперь я в «Оренбурге».

— С главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем обсуждали когда-нибудь, видит ли он вас в составе своей команды?

— Нет, не общался. Но с клубом общались и пришли к общему знаменателю, что мой уход в «Оренбург» будет лучше для всех.

— Еще надеетесь в будущем вернуться в «Спартак»?

— В целом, думаю, у каждого футболиста есть желание играть в такой команде, которая всегда борется за призовое место.

— Какой результат по итогам сезона будете считать успешным?

— Думаю, мы можем повторить или превзойти результат прошлого сезона. Всегда надо ставить цели максимальные. Постараемся быть в первой шестерке. И в Кубке надо выходить из группы, а там будем дальше ставить задачи.

— «Оренбург» в прошлом сезоне почти не терял очки в домашних матчах. Многие это связывают с искусственным газоном на вашем стадионе, к которому соперникам приходится долго привыкать.

— Я не думаю, что наш газон как-то влияет на результаты. Все разговоры на эту тему — отговорки соперников (смеется). Все равно поле ровное, мяч круглый. Так какая разница, играем мы на искусственном или натуральном газоне? Все равно тебе и сопернику выходить приходится в одних и тех же условиях.