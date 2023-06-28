Судью намыло: как изменятся футбольные арбитры с приходом Мажича

У российских рефери появился новый босс. Департамент судейства Российского футбольного союза (РФС) возглавил известный в прошлом арбитр Милорад Мажич. Занимавший эту должность Павел Каманцев продолжит работу в качестве руководителя судейского комитета. Контракт с 50-летним сербом подписан на два года с возможностью продления еще на один сезон. «Известия» рассказывают о Мажиче и тех изменениях, которые он может внести в работу отечественных рефери.

Розетти и Кипр

Это не первый опыт приглашения иностранцев в руководство судейского корпуса. Первопроходцем стал итальянец Роберто Розетти, который сейчас возглавляет судейский комитет УЕФА. Примерно в одно время с ним роль некоего советника в РФС выполнял испанец Хосе Мария Гарсия Аранда. Были венгры Виктор Кашшаи и Дьердь Ринг. Им на смену приехали португалец Витор Мануэл Мелу Перейра и финн Йоуни Хюттия. В экспертно-судейскую комиссию входили или входят бельгиец Франк Де Блекере, немец Вольфганг Штарк, североирландец Алан Снодди, узбек Равшан Ирматов. С приходом Мажича в ЭСК появится турок Джюнейт Чакыр. Советником генерального секретаря РФС был англичанин Дэвид Эллерей.

Ни один из них, кроме Розетти, не оставил существенного наследия. Наши судьи тепло вспоминали только итальянца, который сумел их расположить к себе и дал что-то в профессиональном плане. Тем не менее РФС вновь делает ставку на иностранцев.

Мажич приходит в РФС не один. Его заместителем станет давний помощник и член его судейской бригады Далибор Джурджевич. Он будет курировать работу видеоарбитров. Сербские СМИ также проинформировали, что в Россию приедет еще один бывший ассистент Мажича — Милован Ристич, который возьмет на себя функции инструктора по физической подготовке судей и куратора помощников арбитров. Но РФС об этом пока ничего не сообщал.

Судейством Милорад занимается очень давно, с тех пор как пять операций на колене поставили крест на карьере футболиста. К нему хорошо относились в УЕФА и ФИФА, доверяя важнейшие матчи разных турниров. Говорят, он должен был судить и решающую игру чемпионата мира в России. Но в финал вышли хорваты, и от назначения серба воздержались.

Но и без этого в его послужном списке хватает больших матчей — финалы Лиги чемпионов и Кубка конфедераций, игра за Суперкубок УЕФА. В своей стране он едва ли не чаще всех назначался на Вечное дерби — матчи между «Партизаном» и «Црвеной Звездой».

После окончания работы рефери Мажич поехал развивать арбитров на Кипр. Президент футбольной ассоциации острова Йоргос Кумас назвал Мажича «лучшей инвестицией». Иного мнения придерживаются боссы АПОЭЛа, одного из ведущих клубов этой страны. Зимой они опубликовали громкое и многословное заявление с критикой и самого Кумаса, и Мажича, при котором «за три года изменилась только сумма на счету главы судей», и не стало меньше громких ошибок. «Слабый уровень кипрских рефери, нехватка личностей, недостаточное понимание базовых правил судейства и работы ВАР уже сказались на нашей лиге. Все это видят», — говорилось в заявлении.

Теперь Милорад покидает Кипр. Хотя это могло произойти и раньше — впервые о его кандидатуре писали еще в 2020 году. В 2022 у «Спорт-Экспресса» была информация, что стороны очень близки к договоренности.

Что изменит Мажич

Очевидно, что перед приездом Мажич оговорил особые условия своей работы в российском футболе и добился определенной самостоятельности. Так, например, всё идет к тому, что он будет полностью контролировать не только судей, но и инспекторов в чемпионате России, забрав их под свое крыло из департамента инспектирования. При этом инспекторы, как предполагается, превратятся в видеоинспекторов. Они не будут ездить на матчи, а станут следить за ними из ВАР-центра в Москве.

Как это будет выглядеть, поймем в начале июля во время предсезонного турнира в Санкт-Петербурге (в июле «Зенит» сыграет с турецким «Фенербахче», сербской «Црвеной звездой» и бакинским «Нефтчи»). По предварительным данным, работу судей проинспектируют Эдуард Малый, Юрий Баскаков, Сергей Зуев и еще трое их коллег. Не исключено, новшество примут или смогут принять не все — тогда часть инспекторов завершит карьеру или уйдет в первую лигу.

Те, кто хорошо знает Мажича, говорят, что он по характеру — противоположность мягкому Кашшаи. Требователен — и к себе, и к судьям. Посмотрим, как это будет выглядеть в России. Возможно, в первую очередь эта требовательность проявится при приеме тестов по физической подготовке уже на ближайшем сборе.

Видимо, претерпит изменения работа экспертно-судейской комиссии (ЭКС). Ее не хотят закрывать — значит придется реформировать. Хотя Мажич давно следил за ситуацией в нашем футболе и, в частности, в судействе, знает некоторые слабые места, ему и Джурджевичу всё равно потребуется время на адаптацию — в быту и в работе. Понятно, что сколь-нибудь заметных улучшений уже завтра ждать не стоит.

— Всегда был против, чтобы российский судейский корпус возглавлял иностранный специалист, — сказал «Известиям» почетный президент РФС Вячеслав Колосков. — Уже было несколько попыток — итальянцы, испанцы, венгры. А толку-то от этого? Качества никакого. Думаю, здесь будет то же самое. Важный момент: Милораду потребуется время, минимум полгода, чтобы вникнуть в проблему. А за этот период судейство может еще ухудшиться. Также, на мой взгляд, качество судейства мало зависит от того, кто руководит департаментом. Оно зависит от того, как мы работаем по системе подготовки судей. Может, я ошибаюсь, но ни разу не слышал, что судейский комитет разработал стратегию подготовки арбитров до 2030 года. Стратегия развития футбола есть, ее утвердила конференция, а стратегии подготовки судей нет. В общем, мое мнение — нам надо опираться на российских специалистов.

С Вячеславом Колосковым согласен и экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов.

— Это абсолютно выставочное решение для отвода глаз, — подчеркнул эксперт в разговоре с «Известиями». — Управляют процессом Каманцев, Левников, Фурса (Сергей Фурса — руководитель департамента инспектирования. — «Известия») и другие. Мы уже с этим сталкивались. Простой пример: Пьерлуиджи Коллина возглавил Украинскую коллегию судей. Мне довелось побывать там и пообщаться со своими коллегами. Я хочу сказать, что ни одного арбитра за это время не было подготовлено. У нас был Кашшаи. Вроде начал хорошо, а потом ему сказали: спасибо большое, мы без тебя разберемся.

Сможет ли Мажич своей работой изменить эти мнения — увидим в сезоне-2023/24.