По итогам прошлого сезона казанский «Рубин» вернулся в Российскую премьер-лигу (РПЛ), из которой неожиданно вылетел чуть больше года назад. Мало кто сомневался, что при сильнейшем составе в Первой лиге клуб из столицы Татарстана поднимется назад в элиту отечественного футбола. И он это сделал, заняв первое место в Первой лиге, пусть и не без проблем, приведших к двум сменам главного тренера по ходу сезона. Теперь подопечные Рашида Рахимова начали новый сезон в РПЛ. Сначала они добились выездной ничьей с московским «Локомотивом» (2:2) в первом туре чемпионата России. А затем проиграли в гостях «Ростову» в стартовом матче группового этапа Кубка России.

Одним из лидеров «Рубина» в последние полтора года стал защитник Дмитрий Кабутов. В интервью «Известиям» 31-летний футболист оценил старт сезона.

— Эмоции от возвращения в РПЛ особые?

— Да, конечно. Рад, что мы снова в Премьер-лиге, что болельщики снова могут посещать матчи такого уровня. Очень хотели вернуть «Рубин» в РПЛ и теперь хотим максимально успешно выступить в ней. Любой игрок хочет играть среди лучших команд. Тем более я за свою карьеру не так много поиграл в РПЛ, поэтому очень хотел снова в ней оказаться.

— Как оцените качество игры в первом матче после возвращения?

— В целом я считаю, что у нас была неплохая игра. Мы были ближе к победе, чем «Локомотив».

— Почему не удалось удержать победный результат?

— Потому что гол в концовке пропустили (улыбается). Хорошую подачу сделал Илья Самошников, и удачно пробил Вильсон Изидор — ничего с этим не сделать.

— Результатом недовольны?

— Ну если смотреть на то, как шел матч, то нет, недовольны. Может быть, мы бы не отказались от выездной ничьей с «Локомотивом», скажи нам кто до игры, что будет такой результат. Но по тому, как складывалась встреча, «Рубин» должен был побеждать. Так что нет, недовольны конечным результатом. Не скажу, что прямо совсем переиграли соперника, но считаю, что к победе были ближе. Тем и обидней ее упускать.

— Уровень РПЛ изменился за год вашего отсутствия в ней?

— Нет. Нам противостоят хорошие команды, как и до вылета «Рубина». Тот же «Локомотив» — очень сильный соперник. У него в составе хорошие игроки. Но и мы тоже неплохо выглядели на их фоне. По крайней мере, я так считаю. В целом очевидно, что в РПЛ другой уровень по сравнению с Первой лигой. В Премьер-лиге гораздо интересней — мы соскучились по ней.

— На что с нынешним составом может претендовать «Рубин» в этом сезоне?

— Сезон покажет. Посмотрим, как всё будет. Не хочу называть какие-то задачи, места в таблице, которые стремимся занять. Мы будем готовиться к каждой игре со всей серьезностью. И задача стоит побеждать в каждой следующей игре.

— Физически насколько уже готовы к стартовавшему сезону?

— Я думаю, что готовы почти на 100%.

— Уже на первой неделе сезона клубам пришлось играть в плотном графике вместе с матчами Кубка России. И вообще, «Рубин» впервые в качестве клуба РПЛ сыграет в этом турнире в его новом формате с кучей матчей группового этапа. Как вам такая схема соревнования?

— Чем больше игр, тем интересней. На мой взгляд, играть лучше, чем тренироваться. Всё равно между матчами четыре дня есть. Поэтому нетрудно успеть восстановиться.