«ЦСКА остался в плюсе от продажи Медины. Все должны быть довольны»

В понедельник матчем «Спартак» — «Балтика» завершится второй тур чемпионата России по футболу. Красно-белые примут новичка РПЛ из Калининграда после двух выигранных встреч на старте сезона. Сначала подопечные Гильермо Абаскаля одержали волевую домашнюю победу над «Оренбургом» (3:2) в чемпионате, а затем успешно завершили выезд к «Краснодару» в рамках Кубка России, взяв верх со счётом 2:1 на жуткой жаре в 35-39 градусов. Кубковую встречу с «быками» полностью отыграл защитник Никита Чернов, оказавшийся в запасе во встрече с «Оренбургом». В интервью «Известиям» он рассказал о переходе из стана заклятого врага красно-белых — ЦСКА — парагвайского полузащитника Хесуса Медины (сам 27-летний Чернов тоже играл за армейцев в 2015-2019 годах), а также оценил влияние на успехи «Зенита» его звёздных бразильцев и шансы питерцев на золото после ухода Малкома.

— Кубковый матч с «Краснодаром» стал для вас первым официальном в этом сезоне. Как выдержали 90 минут на такой жаре в Краснодаре?

— Тяжело, на самом деле. Погода не особо приятная — и это при, по сути, первом полном матче, когда отыграл все 90 минут. Предыдущий раз такое было у меня в Самаре, в последнем туре прошлого чемпионата против «Крыльев» (1:2). А на сборах мы играли, наверно, максимум по 70 минут за матч. Поэтому с «Краснодаром» было непросто. Особенно, при такой жаре. Но целом чувствую себя нормально. Тем более, выиграли. Думаю, на фоне этого и восстановление легче пойдет.

— Давно при такой духоте в последний раз играли?

— Да не помню даже, если честно. На самом деле, я в Волгограде все своё детство в такую погоду отыграл на искусственных полях. В целом мне это привычно. Да и в Самаре тоже жарко всегда было. Поэтому, наверное, дело не в жаре. Просто сказывается начало сезона — вкатываемся в игры тяжело.

— С учетом вашего волгоградского опыта получается, что вы — не из тех, кого пугает искусственное поле в Оренбурге, на которое многие жаловались.

— Лучше хорошее искусственное поле, как там, чем настоящее и плохое. По мне так.

— К долгим переездам в Краснодар на поездах и автобусах за последние полтора года все привыкли. Но в этот раз и вы, и соперник проделали один и тот же путь из Москвы, только «Краснодар» сыграл свой матч с «Динамо» (3:1) на два дня раньше, чем вы с «Оренбургом». И получил больше времени на восстановление. Как удалось в таких условиях его переиграть?

— У нас изначально ротация была запланирована на этот выезд. И вышли на поле в Краснодаре немало таких ребят, как я — кто не играл с «Оренбургом» или играл не полностью. У нас в команде все хотят показать себя. Думаю, после победы над «Краснодаром» тренеру придется голову поломать над составом на следующие игры. Но это — приятная головная боль. Мы в Краснодаре сделали всё, чтобы воспользоваться шансом себя проявить. Может быть, только концовку смазали в этой игре — последние минут шесть в основное время плюс добавочное. А в остальном — думаю, игра проходила полностью под нашим контролем.

— Руслан Литвинов перед началом сезона говорил, что на сборах «Спартак» работал над ошибками в обороне, чтобы не повторить весенние неудачи, из-за которых вы отпустили вперед «Зенит» и проиграли гонку за серебро ЦСКА.

— Я думаю, все всё увидят по ходу сезона. Но всё равно мы пока пропускаем. Защитники выдергиваются, поскольку пытаемся играть и впереди тоже — накрывать соперников заранее, а не просто стоять в своей штрафной и охранять ее.

— То, что вы не играли с «Оренбургом», говорит о том, что на начало сезона Абаскаль в центре обороны делает ставку на других?

— Нет. Первые пять-шесть игр — это еще выбор основного состава. Я думаю, сейчас все будут получать какое-то игровое время. Так что не стал бы пока выводы делать. Еще достаточно будет у всех возможностей доказать право играть в основе. Сегодня играет такой состав, а завтра, может быть, другой. Мы видели, как менялся состав на матч с «Краснодаром» по сравнению со встречей с «Оренбургом». Посмотрим, что будет в следующей игре с «Балтикой».

— С новичками — Хесусом Мединой и Тео Бонгонда — уже успели подружиться?

— В целом, неплохо общаемся. Они прикольные ребята, активные. Не сидят где-то там в стороне — постоянно общаются, поэтому никаких проблем нет и не должно быть в дальнейшем. Понятно, что им может быть тяжело, поскольку они живут и играют в условиях новой культуры, нового футбола, который в России более силовой по сравнению с тем, в который ребята играли. Поэтому — привыкают. Думаю, что в следующих играх все будет намного лучше.

— В связи с переходом Медины в «Спартак» из ЦСКА не могу ни спросить вас об этом как бывшего армейца. Вы, конечно, переходили не напрямую, но прошлой осенью на выездном дерби (2:2) болельщики ЦСКА освистывали вас, когда вы выходили на замену. Что, на ваш взгляд, ждет Хесуса, когда «Спартак» приедет на «ВЭБ Арену»?

— Все должны через это пройти. И не только Медина — Марио (Фернандес, многолетний защитник ЦСКА — «Известия») тоже перешел в «Зенит». И его тоже сейчас критикуют. Поэтому, ничего страшного. Медина — футболист. Он делает свою работу. Не думаю, что на него как-то будет давить эта ситуация. Тем более, у иностранцев, на мой взгляд, немножко по-другому в голове все это устроено. В общем, надеюсь, Хесус покажет свой лучший футбол на «ВЭБ Арене» и докажет болельщикам, что не зря перешел в «Спартак».

— А вообще был шок от такого трансфера? Все-таки в последний раз футболист совершал прямой переход из ЦСКА в «Спартак» или в обратном направлении в 1994 году, когда вы еще не родились.

— На самом деле, это необычно. Немножко все были в шоке, но таковы реалии. Я думаю, Медина отыграл хороший отрезок времени в составе армейцев, провел там продуктивные полтора года. Я общался со знакомыми ребятами из ЦСКА, они только лестно о нём отзываются. Он забил 12 мячей, отдал немало голевых передач, помог выиграть Кубок России. Я думаю, армейцы должны быть благодарны ему. Тем более, продали они его хорошо — оказались в плюсе по продажам. Поэтому мы все — в плюсе от этого трансфера. И все должны быть довольны.

— Кстати, о выигранном ЦСКА Кубке России. Вы годом ранее взяли этот трофей, но еще в старом формате, когда не было групповых этапов, матчей игралось меньше. Сейчас есть особая мотивация взять этот трофей в его нынешнем виде?

— Конечно, он важен. Тем более, это ещё и возможность дать сыграть другим ребятам, которые не всегда могут в чемпионате выходить на поле. А тут у них есть своё игровое время. И от того, как мы будем играть, сколько будем выигрывать, как будем идти по турниру, появится понимание, на что можем претендовать в Кубке.

— Понятно, что в Кубке все хотят победить. А в чемпионате какой результат будете считать успешным?

— Хочется сделать шаг вперёд. Хотим побеждать в каждой игре. Я не хочу говорить после первого тура, что мы собираемся стать чемпионами или ещё что-то. Вот каждый раз уже после первого тура сразу идут вопросы про «Зенит» и возможность с ним конкурировать. Думаю, надо подождать немножко и потом говорить о перспективах. Нам надо еще кое-какие моменты в игре улучшить.

— Про «Зенит» еще в прошлом сезоне постоянно спрашивали, будут ли шансы на чемпионство, если Питер покинут звёздные бразильцы. Первый из них — Малком — недавно официально ушёл. Поэтому есть повод снова спросить: это меняет расклады в борьбе за золото?

— Посмотрим. Сейчас там русские ребята будут играть. В целом, мы всегда против «Зенита» играли хорошо, за исключением отдельных игр. Случалось, что и побеждали их, доставляли им неудобства. Но на дистанции, наверное, за счёт этого класса...

— ...когда надо было побеждать команды из второй половины таблицы?

— Да. За счёт класса, который давали бразильцы, наверное, в каких-то сложных моментах появлялся победный результат. Бразильцы делали класс, от этого «Зенит» набирал очки там, где другие команды часто их теряли.