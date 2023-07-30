«Слова Дзюбы ты должен принять — он всегда говорит по делу»

Футболисты московского «Локомотива» неоднозначно начали новый сезон. Сначала они сыграли дома вничью в первом туре чемпионата России с казанским «Рубином» (2:2), а затем одержали волевую победу над «Уралом» (2:1) в стартовой игре группового Кубка России. Уже 30 июля во втором туре чемпионата железнодорожники сыграют в гостях с воронежским «Факелом».

Многие ждут от «Локо» борьбы за медали, поскольку он удачно провел весеннюю часть прошлого сезона, с приходом на пост главного тренера Михаила Галактионова набрав больше всех очков в РПЛ после зимней паузы. Команда сумела подняться в середину таблицы из нижней ее части, где она оказалась после провалов прошлого лета и осени. Из-за них в клубе сменились руководство, тренерский штаб и часть состава.

Матч с «Уралом» полностью провел молодой защитник Егор Погостнов, который стал часто появляться в основном составе еще в концовке прошлого чемпионата. В интервью «Известиям» 19-летний футболист оценил игру в первых матчах сезона, а также дебют в стартовом составе юного нападающего Вадима Ракова и рассказал о влиянии форварда Артема Дзюбы на команду.

— Как оцените качество игры своей команды в первых матчах сезона?

— Пока неровно. Ничья с «Рубином» говорит сама за себя, хотя хорошо, что проявили характер и дважды отыгрались, уступая в счете. А кубковый матч с «Уралом» — хоть и удалось одержать победу — всё равно выдался непростым для нас. Первые 20 минут были атаки около наших ворот и пропущенный нами гол. А потом считаю, что с нашей стороны была полностью перехвачена инициатива. И в последние 20 минут первого тайма мы не выходили с чужой половины поля. Отсюда и пришел наш первый гол. И с таким же преимуществом мы играли большую часть второго тайма, забив второй мяч. Только в концовке игры опять чуть подсели, «Урал» нас придавил и создал несколько моментов, которыми не воспользовался.

— В этих двух матчах у «Локо» на поле выходили разные сочетания центральных защитников, в кубковой игре эту позицию заняли вы. Тяжело быстро втягиваться и находить взаимопонимание с партнерами в таких условиях?

— Все сочетания во всех линиях наигрываются в тренировочном процессе еще во время предсезонных сборов. Там отрабатываются взаимодействия. И каждый уже поиграл с каждым у нас в составе. Чувствуем друг друга хорошо, взаимопонимание на поле налажено.

— Из-за кубкового матча посреди недели «Локо» с самого начала сезона получил жесткий график в виде трех игр за восемь дней. Вам нравится такой режим?

— Мы имеем что имеем. Нужно играть в каждом матче — выходить на него и побеждать.

— По вашим ощущениям, команда сохранила весенний игровой и эмоциональный запал, чтобы продолжить так же регулярно набирать очки уже с начала нынешнего сезона?

— Мы настраиваемся на продолжение того, что было весной. Намерены идти от матча к матчу и добиваться результата в каждой игре, чтобы порадовать болельщиков.

— Какие результаты по итогам сезона будете считать успешными?

— В чемпионате — место в тройке и борьба за чемпионство. В Кубке хотим выиграть турнир, понятное дело. Такие у нас цели.

— Многие в последние годы считали, что пока в «Зените» есть Малком, Вендел и Клаудиньо, его невозможно лишить чемпионства. Теперь Малком ушел, другие бразильцы тоже могут покинуть Питер. Ваши шансы на золото повышаются?

— «Зенит» в любом случае такая же команда, как и остальные. С ней можно играть. Что мы и показали весной, когда навязали борьбу и достойно выглядели против Питера, хоть и проиграли в итоге 1:2. У нас хорошая команда, а везде, включая «Зенит», играют такие же люди, такие же футболисты. Мы должны играть со всеми соперниками на максимуме и добиваться результата.

— Тот весенний матч против «Зенита» был одним из первых для вас в РПЛ, где вы отыграли без замен. Многое дал опыт игры в обороне против Малкома и других звезд?

— Каждый матч что-то дает. Ты ищешь какие-то плюсы для себя. В чем-то развиваешься, какие-то минусы подчеркиваешь. И всё это отрабатываешь в тренировочном процессе. Каждый матч — это моменты, которые ты можешь отработать.

— Матч с «Уралом» стал первым в стартовом составе для 18-летнего Вадима Ракова, замененного в перерыве. Как вам его игра?

— Считаю, что в течение отведенного ему времени на поле он из игры особо не выпадал. Некоторые моменты у него были в обороне, когда нужно было добегать. А в целом смотрелся хорошо.

— В последние месяцы вы выходили против «Зенита», Михаил Щетинин — против ЦСКА. Ощущаете доверие тренерского штаба к молодым?

— У нас здесь нет молодых и старых. У нас есть конкуренция. Кто сильнее, тот и будет играть. Понятно, что возрастные ребята выполняют роль лидеров, поскольку больше сыграли матчей на таком высоком уровне, чем мы. Они знают, как будет развиваться та или иная игра, и подскажут тебе по ходу нее, как надо действовать. У них есть свое мнение, к которому нужно прислушиваться.

— Дзюба из таких?

— Конечно, Дзюба — это тот человек, который в нужный момент может сказать тебе слова, которые ты хочешь услышать. А если даже не хочешь услышать, всё равно должен их принять, потому что он всегда говорит по факту и по делу.

— На команду как-то действуют разговоры последних дней о желании «Зенита» выкупить у «Локомотива» трансфер Сергея Пиняева?

— Это всё трансферные слухи. Никто на них не обращает внимания — в команде об этом не говорится.