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«Аль-Хиляль» объявил о переходе Малкома из «Зенита»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк
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Бразильский нападающий Малком перешел из российского клуба «Зенит» в команду «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Об этом 26 июля сообщила пресс-служба саудовского футбольного клуба.

«Аль-Хиляль» завершил подписание Малкома, который переходит из российской команды «Зенит», — говорится в заявлении клуба.

Контракт планируется заключить сроком на три года. Завершиться он должен в конце сезона-2026/27.

Малком успешно прошел медицинское обследование, необходимое при вступлении в команду «Аль-Хиляля». Об этом сообщило французское спортивное издание Foot Mercato.

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Ранее, 19 июля, «Аль-Хиляль» договорился о покупке полузащитника «Зенита» Малкома.

23 июля председатель правления футбольного клуба Александр Медведев назвал сумму, за которую «Зенит» согласен передать нападающего саудовскому клубу. После всех переговоров платеж должен составить €60 млн.

В тот же день «Зенит» объявил, что центральный защитник сборной Сербии Страхиня Эракович перешел в команду из сербского футбольного клуба «Црвена Звезда». Контракт с игроком подписан на четыре года с возможностью продления.

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