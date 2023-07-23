«Зенит» объявил о переходе футболиста сборной Сербии Эраковича

Футбольный клуб (ФК) «Зенит» объявил, что центральный защитник сборной Сербии Страхиня Эракович перешел в команду из сербского футбольного клуба «Црвена Звезда». Об этом 23 июля говорится в сообщении на сайте команды.

Соглашение с игроком подписано на четыре года с возможностью продления на сезон. Играть в «Зените» он будет под номером 25.

Эраковичу 22 года, он выступал за основную команду «Црвены Звезды» с лета 2020 года. В составе клуба из Белграда игрок провел 107 матчей в различных турнирах.

Ранее, 18 июля, стало известно, что бразильский футболист Малком перейдет из «Зенита» в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Отмечалось, что Малком получил «исключительное предложение».

«Зенит» в прошлом сезоне в пятый раз подряд стал победителем чемпионата России. 15 июля команда в рекордный восьмой раз выиграла Суперкубок страны.