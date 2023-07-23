«Зенит» продаст Малкома саудовскому клубу за €60 млн

Петербургский футбольный клуб (ФК) «Зенит» договорился с саудовским «Аль-Хилялем» о продаже бразильца Малкома за €60 млн, заявил 23 июля председатель правления футбольного клуба Александр Медведев.



«Завершены переговоры с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» по условиям перехода игрока «Зенита» Малкома в этот клуб. Трансферное соглашение подписано, его сумма составляет €60 млн, половина из которой должна быть выплачена для вступления трансфера в силу», — приводит его слова «РИА Новости».



Как отмечает Медведев, все платежи поступят до конца сезона-2023/24. Бонусы не предусмотрены, данная сумма является окончательной, добавил он.



«Эта сумма является адекватным отражением простого факта: Малком в прошлом сезоне был признан лучшим футболистом РПЛ и стал лучшим бомбардиром, забив 23 гола», — заключил Медведев.



Трансфер бразильца станет самым дорогим в истории российского футбола, по данным Transfermarkt.



Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в 2019 году. На его счету 42 гола и 24 результативные передачи в 108 матчах за петербургскую команду во всех турнирах.

Ранее, 19 июля, сообщалось, что Малкому ФК «Аль-Хиляль» предложил зарплату €18 млн в год. По сообщению источника, нападающий подпишет с саудовским клубом контракт до 2026 года.



О возможном переходе бразильца из «Зенита» в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии накануне сообщил портал Arriyadiyah. Издание отметило, что Малком получил «исключительное предложение», и его трансфер уже согласован с российским клубом.



16 июля стало известно, что Малком отказался от перехода в «Спартак» при зарплате €20 млн за сезон.



10 июля футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что Малком близок к переходу в один из клубов Саудовской Аравии. По его данным, футболист получил предложение от контрагентов почти на €50 млн, и с ним уже согласовали его зарплату.