Неймар подписал контракт с «Аль-Хилялем» до лета 2025 года
Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Неймар подписал контракт до 2025 года с саудовской командой «Аль-Хиляль». Об этом 14 августа сообщил портал L’Equipe.
Сумма сделки оценивается в €80 мн, с учетом ряда бонусов она может достичь €100 млн.
Как уточняется, спортсмен должен выступить в чемпионате Саудовской Аравии уже в этом сезоне. 31-летний спортсмен вылетел в Эр-Рияд, где пройдет медицинское обследование перед завершением трансфера.
Слухи об уходе футболиста из клуба появились в мае. Тогда СМИ сообщили, что боссы ПСЖ начали тайные обсуждения об уходе бразильца и сам Неймар об этом уже знает.
Как напоминает «Спорт-Экспресс», Неймар перешел в ПСЖ из «Барселоны» в 2017 году за €222 млн. Он сыграл в составе парижан 173 матча, забил 118 мячей и отдал 77 голевых передач.