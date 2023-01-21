Все деньги в Англии: футбол в ЕС стал намного беднее британского

Европейский клубный футбол с финансовой точки зрения почти полностью восстановился от последствий пандемии коронавируса: ведущие клубы зарабатывают почти так же много, как и в 2019 году. Однако очередное исследование Deloitte выявило тревожную тенденцию — резкое увеличение расслоения между богатыми клубами и всеми остальными. Причем к первой категории относятся в основном команды Английской премьер-лиги, впервые в истории занявшие более половины списка топ-20. Подробности — в материале «Известий».

После ограничений

По итогам сезона-2021/22 суммарные доходы верхней двадцатки европейских футбольных клубов достигли €9,2 млрд. Это на 13% больше, чем в предыдущем сезоне, в большей степени отягощенном европейскими локдаунами и ограничениями . Исторический максимум, установленный в сезоне-2018/19, составил те же самые €9,2 млрд, опередив нынешний показатель менее чем на €40 млн. Впрочем, если считать с учетом довольно сильно разогнавшейся инфляции, реальные доходы упали примерно на 5–6%.

Все деньги в Англии Фото: Global Look Press/dpa/Csaba Domotor

В первую очередь, согласно данным Deloitte, прибыль клубов выросла от продажи билетов и прочей деятельности в дни матчей — со €111 млн до €1,4 млрд (более чем в 12 раз). Неудивительно, ведь футбол вновь вернулся на стадионы после почти годового перерыва. Эти доходы распределились не совсем ровно: в некоторых странах ограничения по посещаемости были отменены полностью, в других — только частично (заполнение стадионов осталось на уровне 50% или меньше).

Коммерческие доходы — от спонсорства и других источников вроде аренды стадионов и клубных помещений — увеличились достаточно заметно, с €3,5 млрд до €3,8 млрд, установив новый рекорд всех времен. А вот третий ключевой компонент прибыли — поступления от телевизионных контрактов — упал на 11%. С одной стороны, это связано с тем, что в сезоне-2020/21 клубы получили несколько большее вознаграждение в счет перенесенных матчей, с другой — показатель прошлого года уступил не только сезону-2020/21, но и последнему «нормальному» году — 2019-му. В целом можно констатировать, что, хотя бурного роста финансовых показателей топ-клубов нет, возвращение к этой нормальности в финансовом плане всё же состоялось.

Кто в топе

В списке самых богатых 20 клубов Европы перемены произошли достаточно косметические в сравнении с предыдущим сезоном. Лидерство удержал — и даже укрепил — «Манчестер Сити». Принадлежащий арабским инвесторам клуб в прошлом сезоне заработал €731 млн, на €86 млн больше, чем годом ранее (13%). На втором месте расположился мадридский «Реал» с €714 млн, чьи доходы выросли на 11%. Третьим стал «Ливерпуль», чья прибыль поднялась сразу на 26%, до €705 млн. В десятку также вошли «Манчестер Юнайтед», ПСЖ, «Бавария», «Барселона», «Челси», «Тоттенхэм» и «Арсенал».

Все деньги в Англии 1 Фото: Global Look Press/imago-images.de/Lynne Cameron

Последний совершил единственную перестановку в топ-10, опередив туринский «Ювентус». В финансовом смысле итальянские клубы оказались не на высоте. Частично это связано с тем, что в Италии дольше и жестче действовали ковидные ограничения. Но в основном разница обусловлена продолжающимся отставанием итальянцев в монетизации своих ресурсов. Это касается как значительно более скромного телевизионного контракта в Серии А, так и коммерческой деятельности в принципе.

Одна из слабых сторон итальянских команд состоит в том, что они (за исключением «Ювентуса») не владеют своими аренами, что существенно снижает их возможности заработка на имуществе. Одно только проведение концертов и предоставление в аренду офисов на стадионе и прилегающей к нему территории остается источником восьмизначных доходов для множества клубов, причем наиболее успешным в этом плане является как раз ворвавшийся в десятку «Арсенал».

Все деньги в Англии 2 Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Liam Asman

Но итальянцы не едины в своей стагнации. Ситуация выглядит так, что способность поддерживать «экономический рост» сохранилась только за англичанами. Клубы АПЛ впервые в истории заняли больше половины позиций как в топ-20 (11 команд), так и в топ-30 (16). Тягаться с ними по финансовым возможностям могут в континентальной Европе только четыре клуба (да и то с оговорками): «Реал», «Барселона», ПСЖ и «Бавария». До пандемии три из этих четырех команд возглавляли таблицу. Остальные отстали намного, и, как отмечают аналитики Deloitte, нет никаких оснований полагать, что ситуация изменится в дальнейшем.

Английская сила

Главный фактор доминирования клубов АПЛ — мощнейшие телеконтракты. Команда, попадающая в главный английский турнир, сразу оказывается буквально осыпана деньгами. Хороший пример — «Лидс», сейчас занимающий 18-е место в таблице богатейших клубов и зарабатывающий €223 млн за сезон. Не далее как два года назад он выступал в Чемпионшипе (второй по значимости лиги Англии), имел всего €65 млн дохода в год и едва попадал в европейский топ-50. Но участие в АПЛ с ходу позволило клубу утроить свои финансовые поступления. Шутка, что аутсайдер премьер-лиги сейчас так же богат, как лидеры лучших континентальных лиг, сейчас не далека от истины.

Все деньги в Англии 3 Фото: Global Look Press/imago-images.de/Mike Egerton

Так получается не только потому, что телевизионный контракт АПЛ почти в три раза больше, чем у ближайших преследователей с континента, но и потому, что распределяются эти деньги куда более ровно, позволяя клубам неплохо зарабатывать даже в случае отсутствия результата. При таком подходе значительные призовые в еврокубках, особенно Лиге чемпионов, перестают быть жизненно важной вещью для благосостояния клуба.

Тем не менее даже среди английских команд существует значительное расслоение. Финансовое и футбольное доминирование «Манчестер Сити» совершенно не случайно: клуб имеет владельцев из Абу-Даби, денежные ресурсы которых практически бесконечны, даже несмотря на то, что современный футбол стал довольно дорогим удовольствием.

Нормы финансового фейр-плей («честной игры») требуют, чтобы клубы не содержались за счет инвесторов, но правила не так уж сложно обойти. Достаточно посмотреть на список спонсоров «Манчестер Сити», в котором добрую половину наименований составляют компании из ОАЭ. В схожем стиле осуществляется и финансирование «Пари Сен-Жермен». Чиновники УЕФА на это, как правило, закрывают глаза, прибегая только к очень осторожным штрафным мерам.

Все деньги в Англии 4 Фото: Global Look Press/XinHua/Gao Jing

Доминирование таких клубов достаточно наглядно показывает, что, несмотря на все усилия команд по монетизации и открытию мирового рынка для европейцев, футбол по-прежнему не является бизнесом для подавляющего большинства клубов. Как и в 1980–1990 годы, лидерами остаются клубы, у которых есть владельцы с глубокими карманами. 30 лет назад в Европе царствовал «Милан», который держался за счет средств Берлускони. Сейчас ситуация схожая, только для достижения высоких мест требуются еще более богатые люди.

Характерно исключение из этого правила — «Ливерпуль», чьи американские владельцы собирались превратить европейский футбольный клуб в прибыльный бизнес. Они делали ставку на высокую организацию и умную тренерскую работу. Им действительно удалось создать суперклуб в части качества игры и результатов, но всё, чего они смогли добиться в финансовом плане, — это норма прибыли в 1%.

В Европе это неплохо понимают, и попытка воспроизвести Суперлигу как раз была нацелена на то, чтобы топ-клубы смогли устойчиво зарабатывать — больше, чем они тратят. Совершенно ожидаемо, что затея провалилась из-за сопротивления УЕФА, а также из-за индифферентной позиции английских клубов, которых «и тут неплохо кормят». В отсутствие реформ такая ситуация может означать, что отрыв Англии от остальной Европы будет только расти, что совсем нехорошо с точки зрения собственно футбола.