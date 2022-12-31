Не шутка за 200: как Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» , клуб из Саудовской Аравии официально подтвердил сделку. Ранее телеканал Al Arabiya сообщал, что соглашение рассчитано на два года. Вместе с коммерческими выплатами, а также с доходами за роль амбассадора ЧМ-2030 в Саудовской Аравии сумма будет доходить до $200 млн в год . 37-летний португалец — свободный агент с 22 ноября 2022 года. Последним клубом Криштиану был «Манчестер Юнайтед», который он покинул после скандального интервью журналисту Пирсу Моргану.

Прощание со сборной?

После официального объявления о переходе журналист ESPN Тэйлор Твеллман сообщил, что нападающим сборной Португалии интересовался ряд американских клубов . По данным источника, «Канзас Сити» вел переговоры с агентами футболиста. Условия клуба были примерно такими же, на которых форвард согласился играть в «Аль-Насре» . Но Криштиану сделал выбор в пользу Востока.

Не шутка за 200 Фото: Global Look Press/IMAGO/Darren Staples

« Я в восторге от нового опыта в новой лиге и новой стране , проект «Аль-Насра» меня очень вдохновляет, — приводит слова футболиста инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях. — Рад присоединиться к своим одноклубникам и помочь команде добиться большего успеха».

« Это больше чем история. Это подписание, которое вдохновит наш клуб, нашу лигу, нашу страну и будущие поколения мальчиков и девочек стать лучшей версией себя . Криштиану, добро пожаловать в новый дом», — говорится в сообщении клуба.

При этом после ухода из «Манчестер Юнайтед» (да и в летнее трансферное окно) приоритетом Роналду был один из европейских клубов, выступающих в Лиге чемпионов . Инсайдеры сообщали, что агент Криштиану предлагал услуги форварда многим. При этом звездный игрок был готов пойти на снижение зарплаты, чтобы продолжать борьбу за титул лучшего бомбардира в истории Лиги чемпионов, но никто не согласился заключить с ним контракт. Зато Криштиану станет самым высокооплачиваемым спортсменом мира .

— Думаю, что для Роналду с финансовой точки зрения это уникальное предложение , — сказал «Известиям» футбольный агент Паулу Барбоза. — Это потрясающий контракт, вряд ли кто-то из спортсменов получает такие деньги. Наверное, он заслуживает, иначе не платили бы. С другой стороны, со спортивной точки зрения это далеко от того, что он сам хотел. Он хотел играть в топовый и хороший футбол в Европе . Не получилось, по всей вероятности, из-за тех событий, которые были в Англии и потом в сборной команде. В топовом клубе такое поведение не простят, поэтому у него не появилось никакого серьезного предложения от топ-команд в Европе. Саудовская Аравия — компромисс. Он может зарабатывать и играть в футбол. С топовым футболом он прощается или берет паузу. Вернется ли он когда-то в Европу? С таким контактом трудно .

Не шутка за 200 Фото: Global Look Press/Anton Zaitsev

Также Барбоза подчеркнул, что история с выступлением за сборную Португалии для игрока, скорее всего, закончена. Ранее Криштиану заявил о своем желании сыграть на ЧМ-2026.

— Я сомневаюсь, что, после того как он начнет играть в Саудовской Аравии, он будет вызываться в сборную , — продолжил португальский агент. — У нас есть такое негласное правило. Игрок, который играет в Эмиратах или Саудовской Аравии, вряд ли будет вызван в сборную. Там другой футбол и другая интенсивность.

В достойной компании

Новый клуб Роналду основан в 1955 году, базируется в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде . Название переводится как «Победа», домашние цвета — желто-синие. Это местный гранд, но не самый титулованный клуб страны . «Аль-Наср» побеждал в чемпионате Саудовской Аравии девять раз, но далек от рекорда: у его вечного соперника «Аль-Хиляля» — 18 побед в местной лиге.

Подавляющее число трофеев «Аль-Наср» завоевал в прошлом веке, а в XXI выигрывал лигу всего трижды — в последний раз в 2019 году. Кубок Саудовской Аравии «Аль-Наср» не брал с 1990 года. В текущей таблице чемпионата он идет вторым, в трех очках от «Аль-Шабаба».

Не шутка за 200 Фото: Global Look Press/Li Gang

С международными трофеями всё еще хуже. Роналду привык играть за прославленные за рубежом клубы, но «Аль-Наср» всего один раз в своей истории добирался до финала Лиги чемпионов Азии — в 1995 году он уступил корейской «Ильве». Однако в 1998-м аравийцы выиграли Кубок обладателей кубков Азии и Суперкубок Азии.

Безусловно, португалец при переходе станет звездой номер один не только в «Аль-Насре», но и во всем азиатском клубном футболе. Однако в аравийской команде и сейчас есть известные футболисты : колумбийский экс-вратарь «Арсенала» Давид Оспина, бразильский экс-полузащитник «Баварии» Луиз Густаво, форвард сборной Камеруна Венсан Абубакар, испанский защитник Альваро Гонсалес, бразильский нападающий Талиска. Также появилась информация, что зимой клуб может усилиться одним из самых титулованных футболистов мира Серхио Рамосом, который сейчас выступает во французском ПСЖ.

Для Криштиану важна и фигура тренера . Он поссорился в МЮ с Эриком тен Хагом, а в «Аль-Насре» будет работать с Руди Гарсией . Это известный французский тренер, который много лет работал в европейских клубах — в «Лилле», «Роме», «Марселе», «Лионе». Весной 2021 года ходили слухи, что Гарсия может прийти в «Спартак» на смену Доменико Тедеско. Однако вместо француза был назначен Руй Витория. Гарсия же, просидев год без работы, в июне 2022 года возглавил «Аль-Наср».