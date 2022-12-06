Саудовский принцип: что нужно знать о переходе Роналду в «Аль-Наср»

В преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и Швейцарии главным остается вовсе не результат этого матча, а судьба лидера португальской сборной Криштиану Роналду. Две недели назад «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт, так что сейчас он находится в статусе свободного агента. Вероятно, Криштиану продолжит карьеру в «Королевском клубе» Саудовской Аравии, где получит €500 млн за 2,5 года. Если этот контракт станет реальностью, Роналду превратится в самого высокооплачиваемого спортсмена мира.

Трофейный голод

С подробностями самого главного спортивного контракта года выступили авторитетные СМИ — испанская газета Marca и известный инсайдер Николо Скира. Они утверждают, что соглашение Криштиану Роналду с саудовским клубом «Аль-Наср» начнет действовать 1 января и будет рассчитано на два с половиной сезона. По контракту Роналду заработает €200 млн за год, то есть в сумме €500 млн.

При этом Daily Mail со ссылкой на источник из окружения Криштиану назвал информацию о переезде португальца в Саудовскую Аравию бессмыслицей, а журналист и друг Криштиану Пирс Морган всё опроверг.

Саудовский принцип Криштиану Роналду Фото: Global Look Press/Robert Michael

— Сомневаюсь, что Роналду хочет там играть, — подчеркнул «Известиям» известный португальский агент Паулу Барбоза. — Это означало бы, что он не хочет играть в большой футбол, не стремится стать лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов. Он будет делать всё возможное, чтобы хорошо выступать на чемпионате мира. Если у него получится показать что-то экстраординарное в Катаре, то будут и другие заманчивые предложения.

Тем не менее два авторитетных источника вряд ли могут одновременно ошибаться. Но что это за новый потенциальный клуб португальской суперзвезды? Он основан в 1955 году, базируется в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, название переводится как «победа», домашние цвета — желто-синие. Это местный гранд, но не самый титулованный клуб страны. «Аль-Наср» побеждал в чемпионате Саудовской Аравии девять раз, но далек от рекорда: у его вечного соперника «Аль-Хиляля» — 18 побед в местной лиге.

Подавляющее число трофеев «Аль-Наср» завоевал в прошлом веке, а в XXI выигрывал лигу всего трижды — в последний раз в 2019 году. Кубок Саудовской Аравии «Аль-Наср» не брал с 1990 года. В текущей таблице чемпионата он идет вторым, в трех очках от «Аль-Шабаба».

С международными трофеями всё еще хуже. Роналду привык играть за прославленные за рубежом клубы, но «Аль-Наср» всего один раз в своей истории добирался до финала Лиги чемпионов Азии — в 1995 году он уступил корейской «Ильве». Однако в 1998-м аравийцы выиграли Кубок обладателей кубков Азии и Суперкубок Азии.

Хорошая компания

На гербе у «Аль-Насра» корона — точно как у мадридского «Реала», бывшего клуба Криштиану. И это не просто так: до 1960 года за «Аль-Наср» играли любители, а затем клуб взял под контроль Абдул Рахман бин Сауд аль Сауд — сын короля, принц Саудовской Аравии.

Очевидно, что аравийская королевская семья богата, поэтому и «Аль-Наср» моментально стал обеспеченным клубом. Аль Сауд обожал футбол и превратил «Аль-Наср» из безвестной команды в многократного чемпиона страны. Аль Сауд был президентом клуба больше 30 лет— он дважды покидал пост, но оба раза избирался вновь. В статусе президента он умер в 2004 году.

Сейчас «Аль-Насром» руководит бывший глава Саудовской лиги Мусли Аль-Муаммар, но клуб до сих пор находится под протекцией монархов — принц Халед бин Фахд активно вовлечен в дела команды. С деньгами у клуба нет проблем, а помимо этого, он сейчас еще и активно ищет спонсоров под финансирование возможного контракта Роналду.

Безусловно, португалец при переходе станет звездой номер один не только в «Аль-Насре», но и во всем азиатском клубном футболе. Однако в аравийской команде и сейчас есть известные футболисты: колумбийский экс-вратарь «Арсенала» Давид Оспина, бразильский экс-полузащитник «Баварии» Луиз Густаво, форвард сборной Камеруна Венсан Абубакар, испанский защитник Альваро Гонсалес, бразильский нападающий Талиска.

— Я играл в Саудовской Аравии, — отметил «Известиям» бывший полузщаитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис. — Нормальный чемпионат, нормальные условия. Роналду прекрасно понимает, что его упоха уходит. Все футболисты заканчивают. Думаю, что он заканчивает не на плохой ноте. Почему бы не поиграть там, где тебе предлагают самый большой контракт в истории.

Семерка занята

При переходе Роналду, разумеется, запросит свой любимый седьмой номер. Под ним в «Аль-Насре» тоже играет легионер, но не из Европы, а из Узбекистана: Жалолиддин Машарипов — фланговый нападающий команды, хотя и не основной. На днях журналисты Championat.Asia спросили Шарипова о том, отдаст ли он седьмой номер Роналду. Тот ответил согласием и добавил, что таких футболистов нужно уважать.

Конечно, для Криштиану важна и фигура тренера. Он поссорился в «МЮ» с Эриком тен Хагом, а в «Аль-Насре» будет работать с Руди Гарсией. Это известный французский тренер, который много лет работал в европейских клубах — в «Лилле», «Роме», «Марселе», «Лионе». Весной 2021 года ходили слухи, что Гарсия может прийти в «Спартак» на смену Доменико Тедеско. Однако, вместо француза был назначен Руй Витория. Гарсия же, просидев год без работы, в июне 2022 года возглавил «Аль-Наср».

Саудовский принцип Криштиану Роналду Фото: Global Look Press/Naoki Morita

Добавим, что сейчас первое место в снайперской гонке Саудовской лиги занимает Карлос Карвальо из «Аль-Шабаба» с шестью мячами. Так что у Роналду есть все шансы стать лучшим бомбардиром и выиграть чемпионат уже в этом сезоне.