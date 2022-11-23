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Шейх и мат: где продолжит карьеру Криштиану Роналду

Звездный форвард расторг контракт с «Манчестер Юнайтед», и, похоже, готов покинуть Европу
Фото: REUTERS/Phil Noble
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Следующей остановкой в карьере Криштиану Роналду станут США, предположил в беседе с «Известиями» бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис. Другие эксперты не исключают вариантов в Китае или в Саудовской Аравии, тем более, что от клуба из королевства, по данным британских СМИ, у пятикратного обладателя «Золотого мяча» уже есть предложение, и оно просто астрономическое. А быть может, Криш и вовсе останется в Англии, и тут тоже не обойдется без шейхов. После расторжения контракта с «МЮ» «Известия» вместе со всем футбольным миром задаются вопросом — где продолжит (или закончит?) свой выдающий футбольный путь одна из главных спортивных звезд мира последних 15 лет.

Адаптация к стилю

«МЮ» довольно сухо попрощался со своей главной звездой, который принес клубу девять трофеев, включая победу в Лиге чемпионов в сезоне-2007/08. «Криштиану покидает «Манчестер Юнайтед» по обоюдному соглашению сторон. Клуб благодарит его за огромный вклад за время пребывания на «Олд Траффорд» (145 голов в 346 матчах за «МЮ») и желает ему и его семье всего наилучшего в будущем», — только и написала пресс-служба клуба.

Сезон-2022/23 в биографии Роналду точно станет черным пятном. Как минимум его первая половина. Сначала португалец пропустил предсезонку, рассчитывая на трансфер в другую команду. Это при том, что «Манчестер Юнайтед» возглавил новый тренер — Эрик тен Хаг, пропагандирующий высокий прессинг и работу без мяча. Итог — Роналду начал чемпионат Англии в качестве запасного. Такое положение дел португальца не устраивало, что он и показывал всем своим видом. Фактически половина сезона у Криштиану ушла на выяснения отношений с клубом. На поле Роналду старался, но толку было мало: один гол в десяти играх АПЛ и два мяча (оба в ворота «Шерифа») с двумя результативными передачами в групповом этапе Лиги Европы.

Шейх и мат
Фото: REUTERS/Peter Powell

В конце октября у Роналду сдали нервы: португалец не дождался выхода на поле против «Тоттенхэма» и ушел в раздевалку до финального свистка. Публично конфликт удалось замять, хватило отстранения на одну игру. В следующих встречах 37-летний нападающий виграл, против «Астон Виллы» в АПЛ даже с капитанской повязкой. Но счастье длилось недолго, перед чемпионатом мира Роналду дал нашумевшее интервью журналисту Пирсу Моргану из The Sun. Он наговорил много неприятных вещей про клуб, прошелся по всем, но особенно по главному тренеру: «Я не уважаю его, потому что он не проявляет уважения ко мне. Если ты не будешь уважать меня, я никогда не буду уважать тебя».

С какими-то тезисами Роналду сложно спорить. Например, устаревший тренировочный центре «Манчестер Юнайтед» вряд ли не устраивает только его. Но с авторитетом Криштиану подобный вопрос можно было бы поднять и на уровне руководства клуба, к нему могли бы прислушаться семья Глейзеров (американские бизнесмены приобрели «красных дьяволов» в 2005 году почти за $800 млн). По ним, кстати, он тоже проехался: сказал, что владельцам плевать на команду.

23 ноября Sky Sports дал инсайд, что Глейзеры готовы рассмотреть предложения по покупке клуба от 5 млрд фунтов. Отмечается, что сразу после объявления о потенциальной продаже «МЮ» цена акций клуба выросла на 17%, увеличив рыночную капитализацию клуба почти на $400 млн.

Курс на Восток

Неудивительно, что руководство поддержало тен Хага в конфликте с игроком. Юристы клуба внимательно изучали интервью футболиста, чтобы понять, как расторгнуть контракт, не выплачивая Криштиану неустойку. Судя по всему, это удалось. По информации The Telegraph, Роналду не получит компенсации за досрочное расторжение контракта. Зато английский клуб не будет обращаться в суд. Это поможет Криштиану найти новую команду этой зимой.

Шейх и мат
Фото: Global Look Press/AFLO/Mutsu Kawamori

— Уход Роналду был ожидаемым, — отметил в разговоре с «Известиям» бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис. — Я говорил, что это произойдет до Нового года, все к этому шло. Ничего здесь такого нет, спокойно отыграет чемпионат мира, а потом будет искать команду, если еще не нашел. Думаю, он окажется в США, спокойно найдет себе что-то, это самый оптимальный вариант. Амбиции в еврокубках? Возраст берет свое, он не молодеет. Команда Бекхэма им интересовалась. Закольцевать историю в Португалии? Не думаю, что вариант со «Спортингом» его устроит. Вряд ли лиссабонцы смогут удовлетворить финансовые аппетиты Криштиану.

Хотя сделать это будет непросто. Претендентов, выступающих в Лиге чемпионов, на скандального звездного игрока не нашлось летом, сейчас имидж Криштиану еще хуже. При этом, наверняка, суперзвезда получит много предложений из специфических чемпионатов.

— Главный вопрос заключается в том, захочет ли он продолжать карьеру, — рассуждает почетный президент РФС, бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков. — Ему уже 37 лет. Если он захочет продолжить профессиональную карьеру, конечно, желающие найдутся. Но где и кто возьмет его — это вопрос. Потому что он очень дорогой футболист. Не думаю, что он останется в Европе. США, Китай, Саудовская Аравия — почему бы и нет.

Главное испанское спортивное СМИ Marca уже сообщила, что Роналду уже получил предложение от «Аль-Насра» из Саудовской Аравии. По данным источника, клуб предложит португальцу двухлетний контракт на сумму около €240 млн. Утверждают, что саудовцы уже предлагали форварду похожий контракт летом этого года.

Шейх и мат
Фото: Getty Images/Real Madrid/Angel Martinez

По информации британских СМИ, в услугах Криштиану заинтересован и «Ньюкасл». Английским клубом владеет Public Investment Fund. Это формально независимый от властей Саудовской Аравии инвестиционный фонд, однако его председатель — наследный принц королевства Мухаммед бин Салман. Де-факто именно он сейчас хозяин «сорок». Состояние бин Салман в 20 больше, чем у хозяев «Манчестер Сити», который считается самым богатым клубом мира. Но закупать звезд пачками саудитам мешают правила финансового фэйр-плей УЕФА. Однако он не помешает подписать Критиштиану в статусе свободного агента. То есть, бесплатно.

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