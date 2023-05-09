Неймар может перейти из ПСЖ в клуб АПЛ ближайшим летом

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар готов к уходу из команды и может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом в понедельник, 8 мая, сообщило издание UOL.

Источники утверждают, что боссы ПСЖ ведут обсуждения об уходе бразильца, и сам Неймар об этом уже знает. В команде из Парижа планируют сократить расходы на зарплату игрокам.



Интерес к 31-летнему футболисту проявляют клубы из Саудовской Аравии, однако сам бразилец не хочет переезжать в этот чемпионат. Оставшимся вариантом для него сейчас является уход в АПЛ, где в нем заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» и «Челси».

Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года, до этого он играл за «Барселону» и «Сантос». В нынешнем сезоне он провел 29 матчей за команду и забил 18 мячей.



Переход бразильца из «Барселоны» в ПСЖ обошелся в €222 млн.

Ранее, 15 февраля, стало известно, что владелец «Челси» Тодд Боли встретился в Париже с президентом ПСЖ Нассером Аль‑Хелаифи, чтобы обсудить, в частности, возможность трансфера Неймара летом 2023 года.