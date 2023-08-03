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«Питер — мой дом, я наполовину бразилец и наполовину русский»

Экс-форвард «Зенита» Малком — о российском этапе карьеры, своем переходе в «Аль-Хиляль» и паспорте РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева
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Почти за четыре года, проведенных в РПЛ, бразилец Малком стал не только одним из лидеров и лучших бомбардиров «Зенита», но и главной звездой всей лиги. А в феврале 2023 года футболист еще и стал нашим соотечественником, получив в соответствии с указом президента России Владимира Путина паспорт РФ. Питерцы приобрели Малкома у «Барселоны» в 2019 году за €40 млн. Этим летом нападающий был продан в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» за рекордную для нашего футбола сумму трансфера — €60 млн. Перед отъездом на Восток натурализованный бразилец дал прощальное интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу», в котором рассказал о времени, проведенном в России, о том, как решился на переход в «Аль-Хиляль», а также поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Хотел показать людям настоящего Малкома»

— Ты провел в «Зените» почти четыре года. Какое событие, момент или, может быть, гол будешь вспоминать в первую очередь, когда речь зайдет о российском периоде карьеры?

— Несомненно, самый счастливый момент — это заключительное чемпионство и завоевание второй звезды на эмблему «Зенита». Мы стремились к этому, хотели вписать свои имена в историю клуба, и, к большому счастью, нам это удалось. Весь последний сезон запомнится особенно, потому что он был украшен зрелищной игрой. И я счастлив, что помог «Зениту» добиться успеха большим количеством результативных действий. Меня озарило невероятное вдохновение: летал по полю, когда ждал рождения первенца, и это придавало дополнительные силы и мотивацию.

Вообще вся карьера в «Зените» — огромный подарок для меня. Очень рад, что всё так сложилось. Счастлив, что важная часть моего футбольного пути прошла именно здесь. Я благодарен болельщикам клуба за то, что они так радушно приняли меня. Хочу сказать спасибо России и всем, благодаря кому стало возможным получение паспорта РФ. Для меня как для профессионального спортсмена это значимое признание заслуг перед другой страной. Всегда с теплотой в сердце буду вспоминать о «Зените», Санкт-Петербурге, России и все, что связано с ними.

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— А что оказалось для тебя за эти четыре года самым сложным?

— Очень непростым получилось начало карьеры в «Зените». Случилось то, к чему невозможно подготовиться: я получил травму и надолго выбыл из строя. Это мое первое столь серьезное повреждение, потребовавшее длительного лечения. Это очень тяжело, я на такое не рассчитывал, а хотел с первых же дней показывать всё, на что способен. Пришлось отдалиться от футбольного поля и скрупулезно подходить к процессу восстановления, а не форсировать его.

И мне было мучительно сложно наблюдать за матчами «Зенита» по телевизору или с трибун, не имея возможности выйти на газон и помочь партнерам. В общем, очень неприятный период, и я благодарен всем, кто помог преодолеть его, — родственникам, друзьям, партнерам и Сергею Семаку, который регулярно интересовался моим состоянием и постоянно находился на связи. Я чувствовал, что нужен команде, и это давало стимул, чтобы решить все проблемы со здоровьем, выйти на серьезный уровень и показать людям настоящего Малкома.

«Из всех клубов, в которых играл, «Зенит» — абсолютный топ»

— Многие болельщики были уверены, что Малком уедет из «Зенита» в европейский топ-клуб вроде ПСЖ. Но ты в расцвете сил перебираешься в Саудовскую Аравию. Чем, помимо денег, тебя привлекло предложение «Аль-Хиляля»?

— Всегда манило новое — привлекала возможность знакомиться с разными государствами и культурой. В этом заключалась одна из главных причин того, почему в 2019-м решил переехать в Россию: мне было очень интересно узнать, что это за страна, каков местный футбол. И сейчас, спустя четыре года, чувствую, что пришло время для нового вызова.

Когда узнал, что есть возможность продолжить карьеру в Саудовской Аравии, то заинтересовался шансом познакомиться с ней. Конечно, среди причин есть и финансовая составляющая, потому что век футболиста короток, и нужно пользоваться всем, что в будущем позволит не испытывать проблем с тем, как помогать родным и близким. Когда в твоем детстве почти ничего не было, серьезно задумываешься о таком и хочешь, чтобы у детей всё сложилось по-другому. Поэтому на личные условия контрактов профессиональные спортсмены тоже обращают внимание.

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— Допускаешь ли ты, что когда-нибудь вернешься в «Зенит»? Например, в конце карьеры?

— Всегда говорю: будущее известно только Богу, и лишь он решает, что лучше для того или иного человека. Не могу предсказать, как всё сложится в дальнейшем. Но могу вас заверить, что из всех клубов, в которых играл, «Зенит» — абсолютный топ, на первом месте. Только за него я провел более ста матчей, а это важная отметка для любого футболиста. Для меня петербургский клуб всегда будет иметь особое значение.

— Что скажешь на прощание болельщикам, партнерам, тренерам, руководителям сине-бело-голубых?

— Огромное спасибо за все эти годы! Благодарен всем, с кем вместе выходил на поле, каждому члену тренерского штаба, сотруднику клуба, болельщику. Все вы поддерживали, подбадривали меня и оставались рядом как в сложные моменты, так и в счастливые. Никогда вас не забуду! Очень благодарен за всё то тепло, которое дарил мне «Зенит». Россия и Петербург — мой дом. И это не пустые слова: я же наполовину бразилец и наполовину русский! Уходя, не говорю «прощай», а «до встречи», так как «Зенит» навсегда останется в моем сердце, и даже на расстоянии стану болеть за него. Счастлив, что всё это было со мной. Всех очень сильно люблю. Спасибо большое и до встречи!

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