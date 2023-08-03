«Неприятно, когда в запасе находятся только молодые игроки»

В минувшие выходные во втором туре РПЛ футболисты «Ростова» отобрали очки у фаворита первенства — петербургского «Зенита» (1:1), — сравняв счет в концовке встречи. Не помешало даже то, что клуб долго не мог заявить новичков из-за задолженности перед шведским «Норчепингом» за трансфер полузащитника Понтуса Альмквиста в 2020 году. Из-за санкций шведский банк, куда надо было переводить платежи, возвращал деньги обратно, и палата по разрешению споров ФИФА наложила запрет на регистрацию новых футболистов.

В результате «Ростов» не мог задействовать в первых двух играх сезона полузащитников Алексея Ионова и Романа Акбашева, защитников Евгения Чернова и Илью Ваханию, а также иранского нападающего Мохаммада Мохеби. Лишь в день матча с «Зенитом» проблему удалось решить: Ионов и Чернов вышли в стартовом составе, а Акбашев и Мохеби — на замену во втором тайме.

В интервью «Известиям» капитан «Ростова» Данил Глебов рассказал, как повлияла на команду ситуация с новичками, рассказал о целях на сезон и желании сыграть за сборную России в намеченном на 12 сентября товарищеском матче с Катаром.

«Схитрить решил и нас оставить в меньшинстве»

— На «Ростове» сказывалась ситуация с новичками, которых из-за ограничений ФИФА смогли дозаявить только в день матча с «Зенитом»?

— Да не сказал бы. Ребята достаточно с нами потренировались. Лёша Ионов и Рома Акбашев с нами с начала сборов тренируются. Моха-иранец (Мохаммад Мохеби, нападающий сборной Ирана. — «Известия») чуть попозже приехал, но всё равно успел с нами поработать. Считаю, что против «Зенита» все они своевременно вышли. И помогли нам дожать эту игру, сравняв счет.

— В моральном плане напрягала эта ситуация? Валерий Карпин после первых матчей сезона неоднократно возмущался на пресс-конференциях из-за невозможности задействовать новичков.

— Конечно, неприятно, когда на замене находятся только молодые ребята, у которых еще нет ни одной игры за основную команду. Разумеется, в этих условиях тренерскому штабу тяжело. Но наше дело тренироваться, выходить на каждый матч и выкладываться на 110–150%.

— Ваш новичок из Ирана Моххамад Мохеби довольно неплохо вышел во втором тайме на замену.

— Да, быстрый, ловкий, хорошо работает с мячом. Хорошее усиление «Ростова».

— Что скажете об эпизоде с его участием, когда после стычки с Хореном Байрамяном Густаво Мантуан рухнул на поле, хватался за лицо и вскоре был заменен?

— Борьба и... Я думаю, они любят маленько приукрасить ситуацию (улыбается). Там ни кивка, ничего другого не было — Мантуан сам подошел к Хорику, лицом к лицу, и вдруг падает, а там не было касания. Не знаю, решил Мантуан хитро сыграть, чтобы Хорен красную получил.

— Но не получилось спровоцировать на удаление.

— Потому что ничего не было. Байрамян его не трогал. Для чего это Мантуан делал, когда ничего не было? Наверное, для того, о чем я сказал: схитрить решил и нас оставить в меньшинстве.

«Меня никто не звал»

— «Ростов» вновь успешно начинает сезон, дожимая соперников во вторых таймах.

— Мы продолжаем играть в наш футбол. Стараемся действовать через короткие передачи. Считаю, что в прошедших матчах хорошо получалось. И с «Зенитом» в том числе.

— Не боитесь, что многие вас будут провоцировать, настраиваясь как на команду-претендента на медали?

— Мы об этом не думаем. Поэтому никто нас не будет провоцировать.

— В межсезонье «Ростов» почти полностью сохранил состав, который занял четвертое место в прошлом чемпионате. Можно надеяться, что клуб перестал терять лидеров, которых продавал в топ-команды, и больше сосредоточится на борьбе за медали?

— Я не знаю. Вы мне такие вопросы задаете, как будто это я решаю, кого продавать, кого покупать (улыбается). Этот вопрос решает руководство — спрашивайте у него.

— После продажи «Зенитом» Малкома бывший член совета директоров «Спартака» Зарема Салихова заявила, что не разделяет радости от потери чемпионом своего лидера. Она предположила, что на деньги от этого трансфера питерцы сгребут ключевых игроков своих конкурентов, и в частности упомянула вас.

— Меня никто не звал. Разговоров не было, поэтому не знаю, что еще сказать.

— А если позовут?

— Руководство пусть общается.

— На какой результат настроены в нынешнем чемпионате? Повторить, превзойти четвертое место?

— Мы настроены в каждом матче побеждать. А там как будет, так будет.

— Чего ждете от сентябрьского матча сборной России, которой предстоит выезд в Катар?

— Если надо будет туда ехать, поедем. Главное, чтобы вызвали в национальную команду. А так — я всегда хочу играть за сборную, в любом матче, что мы и показали за последний год не раз. Главное, заслужить вызов и поехать, порадовать болельщиков своей игрой и результатами.