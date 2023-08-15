В Минобороны сообщили об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью
Украинский беспилотник обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области. Об этом 15 августа сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня около 17:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом над территорией Белгородской области», — отметили в военном ведомстве.
Беспилотник обнаружен и уничтожен средствами российской ПВО.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил в своем Telegram-канале, что средства ПВО сбили воздушную цель в Шебекинском округе. Беспилотник был поражен на подлете к городу.
«В результате падения фрагментов пробита кровля гаража в одном частном домовладении, а также поврежден один легковой автомобиль», — добавил он.
Накануне, 14 августа, российскими средствами ПВО были уничтожены украинские беспилотники самолетного типа над Белгородской областью, пострадавших и разрушений не было.
Днем ранее российские ПВО пресекли три атаки беспилотников на территории Белгородской области. Первую атаку на регион ВС РФ отразили около 4 часов утра. О пресечении второй атаки стало известно около 11 утра. Третья была пресечена около 13:30 мск.