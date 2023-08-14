Российские средства ПВО уничтожили украинские БПЛА над Белгородской областью

Российскими средствами ПВО уничтожены украинские беспилотники самолетного типа над Белгородской областью, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщили 14 августа в Минобороны РФ.

Попытки атаки киевского режима были пресечены в 12:15 мск и 12:45 мск.

«14 августа около 12:15 мск и 12:45 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО БПЛА обнаружены и уничтожены над территорией Белгородской области», — указали в российском военном ведомстве.

Накануне российские ПВО пресекли три атаки беспилотников на территории Белгородской области. Первую атаку на регион ВС РФ отразили около 4 часов утра. О пресечении второй атаки стало известно около 11 утра. Третья была пресечена около 13:30 мск.

В этот же день Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника самолетного типа над Курской областью. Пострадавших и разрушений не было.