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Российские средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Курской областью

МО РФ: российские средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Курской областью
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Курской областью. Об этом 13 августа сообщает Минобороны РФ.

«13 августа около 11:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Пострадавших и разрушений нет, уточнили в министерстве.

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Ранее в этот день военное ведомство сообщило об уничтожении беспилотника самолетного типа в Белгородской области. Пострадавших и разрушений также нет.

До этого, 11 августа, о двух сбитых украинских беспилотниках под Курском проинформировал губернатор региона Роман Старовойт.

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