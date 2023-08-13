Российские средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Курской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Курской областью. Об этом 13 августа сообщает Минобороны РФ.



«13 августа около 11:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.



Пострадавших и разрушений нет, уточнили в министерстве.

Ранее в этот день военное ведомство сообщило об уничтожении беспилотника самолетного типа в Белгородской области. Пострадавших и разрушений также нет.



До этого, 11 августа, о двух сбитых украинских беспилотниках под Курском проинформировал губернатор региона Роман Старовойт.