Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) обнаружен и уничтожен украинский беспилотник над Белгородской областью, пострадавших и разрушений нет. Об этом 13 августа сообщили в Минобороны России.



«13 августа около 11 часов утра мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что уничтоженный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был самолетного типа.

Ранее в этот день Минобороны сообщало о пресечении попытки террористической атаки БПЛА в Белгородской области около 04:00 утра. Пострадавших и разрушений нет.



До этого, 12 августа, также сообщалось о пресечении атаки беспилотника над Белгородской областью около 17:30 часов. Повреждений и пострадавших также не было.