Воздушная оборона: отражены атаки дронов на Крым, Курскую и Белгородскую области

В течение 12 и 13 августа украинские формирования попытались нанести ряд ударов беспилотными летающими аппаратами и ракетами по российским объектам. Только над Крымом 12 августа были сбиты или подавлены средствами ПВО 20 дронов. Также зенитчики уничтожили две украинские зенитные ракеты С-200, переделанные в ударный вариант, — они должны были нанести удар по Крымскому мосту. А 13 августа БПЛА были сбиты в Белгородской и Курской областях. Эксперты напоминают, что сейчас российская армия наносит удары по аэродромам, местам базирования и изготовления украинских дронов, что скоро скажется на их активности . За двое суток в зоне СВО наша армия отбила 27 атак противника и нанесла удар по военному аэродрому в Ивано-Франковской области. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в эти дни проинспектировал отдаленные арктические гарнизоны Северного флота и совершил облет объектов Центрального полигона РФ на Новой Земле.

По аэродрому

В ночь на 12 августа вооруженные формирования Украины (ВФУ) предприняли массированную террористическую атаку 20 беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Крыма. Четырнадцать украинских БПЛА уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО). Еще шесть дронов подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, сообщили в Минобороны РФ.

В этот же день ВФУ были предприняты две попытки нанесения террористического удара по Крымскому мосту зенитными ракетами комплекса С-200, переделанными в ударный вариант. Первая была выпущена в час дня, а вторая — около трех часов дня.

Попытки удара по Крымскому мосту зенитными ракетами Фото: ТАСС/Алена Попова

Обе ракеты российскими средствами ПВО были своевременно обнаружены и перехвачены в воздухе. Разрушений и пострадавших нет.

Также в этот день в 17:30 российскими средствами ПВО был обнаружен и уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области.

Кроме того, 13 августа российские ПВО в 10:30 утра обнаружили и уничтожили украинский беспилотник над территорией Курской области.

Два украинских дрона были сбиты зенитчиками над территорией Белгородской области — в 11:00 и 13:30.

Обломки украинского БПЛА Фото: t.me/vvgladkov

В сообщении Минобороны РФ сказано, что была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Все атаки отбиты, пострадавших и разрушений нет, также сообщили в военном ведомстве.

По предварительной информации, еще один дрон мог стать причиной взрыва с внешней стороны многоэтажного дома в Белгороде — после него осыпалась фасадная плитка с 7-го по 13-й этаж здания, были разбиты стекла, пострадавших нет.

— На месте работают оперативные и аварийные службы. Причины произошедшего устанавливаются. По предварительной версии, повреждения получены в результате атаки БПЛА, — добавил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

ВФУ на прошлой неделе активизировали свои атаки с помощью БПЛА, но надолго их вряд ли хватит, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

Повреждения жилого дома в Белгороде Фото: t.me/vvgladkov

— В последнее время наши войска активно занимаются беспилотниками, — объяснил он. — Был нанесен ряд ударов по аэродромам, местам хранения и производства дронов. Эти удары затрагивают не только восточные или центральные, но и западные районы Украины. При этом о многих операциях мы сейчас не знаем, но они, безусловно, скажутся на возможностях противника. Долго продолжать в таком же духе они не смогут. К тому же ракет для С-200 у них должно остаться немного, а ракеты «Гром» у ВФУ, похоже, закончились — о них в последнее время ничего не слышно.

11 августа Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного базирования по военному аэродрому в районе населенного пункта Коломыя Ивано-Франковской области , сообщили в Минобороны РФ.

— Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, в ходе комбинированных ударов нанесен серьезный ущерб украинской военной инфраструктуре. Целью были объекты, где хранилось вооружение, переданное НАТО, а также места по производству беспилотников и пункты управления. Все удары достигли своей цели. Серьезные потери понесла украинская ПВО. В частности, уничтожены позиции нескольких зенитно-ракетных систем.

Повреждения жилого дома в Белгороде Фото: t.me/vvgladkov

Взгляд на север

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил российскую группировку войск Северного флота в арктической зоне. Он проверил организацию служебной деятельности и выполнение задач по предназначению специальных подразделений и частей, дислоцированных на архипелаге Новая Земля, в том числе их готовность к обороне особо важных объектов.

Кроме того, Сергей Шойгу вместе с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым совершил облет объектов Центрального полигона РФ. Он был образован 17 сентября 1954 года, на нем было проведено 132 испытания ядерного оружия.

Сейчас основная задача Центрального полигона — подготовка и проведение испытаний перспективных образцов вооружения и военной техники, отметили в военном ведомстве.

Сергей Шойгу проинспектировал готовность объектов социальной инфраструктуры в поселке Белушья Губа архипелага Новая Земля.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время поездки на архипелаг Новая Земля Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

В Минобороны сообщили, что безопасность гражданского судоходства и морской экономической деятельности России по трассе Северного морского пути в Арктике обеспечивает группировка кораблей. Сейчас отряд боевых кораблей Северного флота в составе большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», большого десантного корабля «Александр Отраковский», спасательного буксира «Алтай» и танкера «Сергей Осипов» вышел из Североморска для решения задач в зоне Северного Ледовитого океана.

Кроме того, сводная авиагруппа истребителей-перехватчиков МиГ-31 авиации Северного флота обеспечивает противовоздушную оборону, ведет воздушную разведку и прикрывает войска, действующие в арктической зоне.

Отбито 37 атак

Российские войска 12 и 13 августа продвигались вперед на купянском направлении, улучшив положение по переднему краю, а на остальных успешно отбивали атаки противника, сообщили в Минобороны РФ.

В частности, на купянском направлении подразделения Западной группировки войск успешно отразили шесть атак подразделений 14-й, 44-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВФУ в районах населенных пунктов Новоселовское ЛНР, а также Синьковка и урочища Маньковка Харьковской области. Днем ранее здесь отразили восемь атак противника.

Работа минометчиков ВС РФ на купянском направлении Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

На донецком направлении за двое суток подразделения Южной группировки войск успешно отбили 13 атак штурмовых групп ВФУ.

В районе населенного пункта Первомайское в ДНР уничтожен склад боеприпасов 59-й механизированной бригады ВФУ.

На краснолиманском направлении группировка войск «Центр» отразила четыре атаки штурмовых отрядов противника.

На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отбили две атаки штурмовых групп ВФУ в районе населенного пункта Урожайное в ДНР. На запорожском направлении отражены четыре атаки противника юго-западнее Успеновки и Работино Запорожской области.

На этих направлениях за двое суток ВФУ потеряли до 965 боевиков и 82 единиц техники, включая 14 танков и гаубицу FH70 производства Великобритании. Всего было отбито 37 атак противника.

Вертолет Ка-29 морской авиации РФ Фото: ТАСС/Виталий Невар

Сухогруз-нарушитель

Экипаж корабля «Василий Быков» ВМФ РФ принудительно остановил в Черном море сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау, который следовал в украинский порт Измаил. Об этом сообщили в российском Минобороны 13 августа.

— На требование остановки для досмотра на предмет перевозки запрещенных грузов капитан сухогруза не отреагировал. Для принудительной остановки судна с российского боевого корабля был открыт предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия , — отметили в военном ведомстве.

В Минобороны РФ уточнили, что с борта патрульного корабля «Василий Быков» для осмотра сухогруза подняли вертолет Ка-29 с группой российских военнослужащих. По результатам радиопереговоров судно застопорило ход, группа бойцов высадилась на сухогруз. После досмотра судно продолжило движение в порт назначения.

«Каскад» ударов

Военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин побывал на линии боевого соприкосновения и увидел, как солдаты оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» воюют на угледарском направлении.

Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) выезжает на позиции. Добравшись до огневой точки, он тут же приступает к маскировке самоходки. Как только передвижение вооруженных формирований Украины замечено, открывают огонь.

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

— Мы, как артиллерия, активно подавляем данные группы противника. Плотно взаимодействуем с разведчиками, БПЛА. Пацаны подкидывают нам цели, и мы просто разваливаем эти взводы, группы, — рассказал боец ОБТФ «Каскад» с позывным Изюм.

После выполнения задачи — ликвидировать группу украинских боевиков — наши военнослужащие уходят в укрытие до появления следующей группы ВФУ.

Сбили украинский Ми-8

За двое суток в зоне спецоперации российские войска уничтожили не менее 1020 бойцов ВФУ и 91 единицу техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили.

Медики ВСУ несут раненого украинского военнослужащего в прифронтовой медпункт Фото: REUTERS/Stringer

В Запорожской области поражены передовые командные пункты 9-го и 10-го армейского корпуса ВФУ. Также уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и материально-технического обеспечения.

В районе Первомайского в ДНР поражен пункт управления беспилотными летательными аппаратами.