Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью

Минобороны РФ 13 августа сообщило о пресечении попытки террористической атаки беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) над Белгородской областью.

«Российскими средствами ПВО (противовоздушной обороны — Ред.) беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что попытку атаки российские ПВО пресекли в районе четырех утра.

Днем ранее, 12 августа, военное ведомство сообщило о пресечении атаки беспилотника над Белгородской областью около 17:30 часов. Повреждений и пострадавших не было.

9 августа губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что поселок Горьковский Белгородской области попал под обстрел Вооруженных сил Украины. В центре поселка рядом со школой разорвались пять снарядов.