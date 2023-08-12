Минобороны сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью

Российские средства ПВО обнаружили и уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщили журналистам 12 августа в Минобороны России.

«Сегодня около 17:30 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Российской Федерации», — указали там.

В Минобороны добавили, что в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.

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