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Аксенов сообщил о двух сбитых силами ПВО ракетах в районе Керченского пролива

В районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две ракеты, Крымский мост не поврежден
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В районе Керченского пролива в субботу, 12 августа, силами системы противовоздушной обороны (ПВО) сбиты две ракеты, Крымский мост не поврежден. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Он также призвал жителей соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале заявил, что на мосту поставлена дымовая завеса, движение будет возобновлено в ближайшее время.

В Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация» сообщили о временном перекрытии движения по Крымскому мосту в 12:36.

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В ночь на 12 августа в нескольких районах Крыма сработали системы ПВО, о чем проинформировал Крючков.

До этого, 10 августа, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении попытки атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). В результате девять беспилотников были заглушены силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а еще два оказались сбиты силами ПВО.

26 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Россия оставляет за собой право на жесткие ответные меры в связи с террористическими атаками Украины. Она указала на серию совершенных в текущем месяце украинских атак на гражданские объекты в России.

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