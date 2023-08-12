МИД России осудил террористические атаки Киева на Крымский мост

МИД России решительно осуждает террористические атаки Киева на Крымский мост, поскольку это объект гражданской инфраструктуры, нападения на него недопустимы. Об этом говорится в заявлении официального представителя ведомства Марии Захаровой, опубликованном на сайте 12 августа.



По ее словам, подобные диверсии дают международной общественности возможность снова убедиться в истинной сущности киевского режима.



Захарова обратила внимание на то, что Крымский мост подвергается атакам с осени 2022 года. В том числе они приводили к гибели мирных граждан.

«Таким варварским акциям не может быть оправдания, и они не останутся без ответа», — указала она.

Ранее в этот день глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в районе Керченского пролива силами системы ПВО были сбиты две ракеты. Он уточнил, что Крымский мост не поврежден. Позже он сообщил, что Вооруженные силы (ВС) РФ снова сбили над Керченским проливом еще одну ракету.



В Минобороны РФ заявили, что 12 августа около 13:00 мск Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались нанести удар по Крымскому мосту ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Ее своевременно обнаружили и перехватили в воздухе российскими средствами ПВО.



«Известия» поделились кадрами, на которых видно, как на мосту ставится дымовая завеса.