Развожаев сообщил об отражении попытки атаки БПЛА у Севастополя

Попытка атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) была успешно отражена над Севастополем. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале 10 августа.

«Этой ночью наш военный флот с силами противовоздушной обороны (ПВО) отражает атаку вражеских БПЛА над морем на подлете к Севастополю», — написал он.

По его словам, в результате девять беспилотников были заглушены силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а еще два оказались сбиты силами ПВО.

Ранее, в ночь на 10 августа, на территории Калужской и Московской областей, а также Севастополя были предотвращены попытки террористических атак беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Пострадавших и разрушений в результате попыток атак нет.

Тогда же мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении силами противовоздушной обороны двух ударных беспилотников, летящих в сторону города.