Собянин сообщил о пресечении попытки атаки беспилотников силами ПВО

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два ударных беспилотника, летящих в сторону Москвы. Об этом 10 августа сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Ночью, около четырех часов утра, ПВО сбила два ударных БПЛА, летящих в сторону города. Один в Калужской области, другой в районе ЦКАД», — написал он в своем Telegram-канале.

О разрушениях и пострадавших пока не сообщается.

9 августа Сергей Собянин сообщил о предотвращении попытки пролета к городу двух боевых беспилотников. Силы ПВО сбили оба БПЛА: один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе.

Позже информацию об уничтожении беспилотников подтвердили и в Минобороны РФ.