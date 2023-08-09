Собянин сообщил об отражении попытки пролета двух беспилотников силами ПВО

В ночь на 9 августа силами противовоздушной обороны (ПВО) была предотвращена попытка пролета к Москве двух боевых беспилотников. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин.

«Была попытка пролета на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе. На данную минуту информации о пострадавших от падения обломков нет», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Собянина, на месте сейчас работают экстренные службы.

Ранее, 1 августа, Сергей Собянин сообщил, что несколько БПЛА были сбиты средствами противовоздушной обороны при попытке пролета в столицу. Один беспилотник долетел до башни «Москва-Сити», в результате был поврежден фасад на уровне 21-го этажа. В Минобороны РФ заявили, что попытка террористической атаки киевского режима пресечена, уточнив, что беспилотник упал на территории делового центра «Москва-Сити».

Корреспондент «Известий» Семен Еремин продемонстрировал точное место попадания беспилотников, которые были сбиты при атаке на столицу. Отмечается, что возгорания нет. По словам очевидцев, звуков беспилотников не было слышно.

Как заявил на следующий день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, предпринимаются все меры, чтобы обеспечить защиту. Это касается не только Москвы, но и других регионов.

После этого заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что атаки беспилотников на Москву должны быть прекращены.

Бывший аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон, в свою очередь, назвал террористические атаки Киева по территории России проявлением слабости президента Украины Владимира Зеленского. Решения Зеленского — акт отчаяния киевского режима, отметил он.