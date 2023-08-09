Реклама
Прямой эфир
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве дождь и до 25 градусов тепла 9 августа
Мир
Украинские СМИ солгали о взятии поселка в Херсонской области
Мир
В бундестаге заявили о вероятной отправке Украине ракет Taurus
Мир
Бывший агент ЦРУ рассказал об опасениях США насчет российских АПЛ
Мир
Пентагон заявил о наличии средств на помощь Украине без обращения в конгресс
Экономика
В ЦБ назвали сроки для снижения цели по инфляции до 3%
Экономика
В ЦБ не увидели факторов для сохранения в сентябре ключевой ставки в 8,5%
Спорт
«Спартак» обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче Кубка России по футболу
Мир
Джо Байден вновь оговорился и назвал Гранд-Каньон одним из девяти чудес света
Общество
В России предложили считать рабочим время, потраченное на дорогу
Мир
Латвия усилит погранконтроль в граничащих с Белоруссией регионах с 11 августа
Мир
Asia Times предсказал НАТО серьезные трудности из-за разгрома ВСУ
Мир
В Сирии беспилотник MQ-9 коалиции во главе с США опасно сблизился с Су-34 ВКС России

Собянин сообщил об отражении попытки пролета двух беспилотников силами ПВО

0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ночь на 9 августа силами противовоздушной обороны (ПВО) была предотвращена попытка пролета к Москве двух боевых беспилотников. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин.

«Была попытка пролета на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе. На данную минуту информации о пострадавших от падения обломков нет», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Собянина, на месте сейчас работают экстренные службы.

Подлет окончен: как предотвратили удар беспилотников по Новой Москве
Нападение происходило по сценарию, уже опробованному террористами в мае этого года

Ранее, 1 августа, Сергей Собянин сообщил, что несколько БПЛА были сбиты средствами противовоздушной обороны при попытке пролета в столицу. Один беспилотник долетел до башни «Москва-Сити», в результате был поврежден фасад на уровне 21-го этажа. В Минобороны РФ заявили, что попытка террористической атаки киевского режима пресечена, уточнив, что беспилотник упал на территории делового центра «Москва-Сити».

Корреспондент «Известий» Семен Еремин продемонстрировал точное место попадания беспилотников, которые были сбиты при атаке на столицу. Отмечается, что возгорания нет. По словам очевидцев, звуков беспилотников не было слышно.

Как заявил на следующий день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, предпринимаются все меры, чтобы обеспечить защиту. Это касается не только Москвы, но и других регионов.

После этого заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что атаки беспилотников на Москву должны быть прекращены.

Бывший аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон, в свою очередь, назвал террористические атаки Киева по территории России проявлением слабости президента Украины Владимира Зеленского. Решения Зеленского — акт отчаяния киевского режима, отметил он.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023