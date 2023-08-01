Минобороны заявило о пресечении атак беспилотников в Москве

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) попытались атаковать объекты в Москве. Два уничтожены под Подмосковьем, еще один подавлен. Об этом 1 августа сообщили в Минобороны РФ.

«Ночью 1 августа пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москве и Московской области. Два украинских БПЛА уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области», — указали в оборонном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что беспилотник, работа которого была подавлена средствами радиоэлектронной борьбы, упал на территории делового центра «Москва-Сити».

Ранее в этот день мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что при попытке пролета в Москву несколько беспилотников были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО). Он отметил, что поврежден фасад на уровне 21 этажа. Пострадавших нет.

Экстренные службы работают на месте происшествия.

По информации МЧС, в башне IQ на территории делового центра «Москва-Сити» разрушено 150 кв. м остекления после атаки беспилотников.

Корреспондент «Известий» Семен Еремин продемонстрировал точное место попадания беспилотников, которые были сбиты при атаке на столицу. Отмечается, что возгорания нет. По словам очевидцев, звуков беспилотников не было слышно.

До этого, 30 июля, Собянин заявил об атаке украинских беспилотников на башни «Москва-Сити». Он уточнил, что пострадавших и серьезных разрушений зафиксировано не было. Минобороны подтвердило подавление вражеских беспилотников в столице.

Как заявил на следующий день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, предпринимаются все меры, чтобы обеспечить защиту. Это касается не только Москвы, но и других регионов.