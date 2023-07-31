В Кремле рассказали о мерах защиты Москвы после атаки БПЛА

Предпринимаются все меры, чтобы обеспечить защиту. Это касается не только Москвы, но и других регионов, заявил 31 июля журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.



По его словам, меры по защите столицы и регионов и так усилены. Делается всё возможное, чтобы минимизировать риск.



«Что касается конкретики, надо адресовать вопросы в Минобороны, тем, кто профессионально этим занимается», — сказал он.



Официальный представитель Кремля указал на то, что удары по гражданским объектам подтверждают сущность киевского режима.



На вопрос о том, какие беспилотники были использованы, Песков не смог ответить, поскольку это относится к компетенции спецслужб, которые расследуют подобные преступления, отметил он.



Также он добавил, что отдельно что-либо усиливаться не будет, так как безопасность граждан и госструктур — понятия в одной плоскости.

30 июля мэр столицы Сергей Собянин заявил о совершенной в ночь на 30 июля атаке украинских беспилотников на башни делового центра «Москва-Сити». Он уточнил, что пострадавших и серьезных разрушений нет. Минобороны подтвердило подавление вражеских беспилотников в Москве.

«Известия» опубликовали видео с места ЧП в одной из башен делового центра «Москва-Сити». На кадрах видно, что в здании выбило стекла.

Также в подмосковном Одинцово утром того же дня средствами противовоздушной обороны был сбит украинский беспилотник.