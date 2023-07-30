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Минобороны сообщило о подавлении вражеских БПЛА в Москве

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Утром 30 июля была пресечена попытка атаки украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по объектам в Москве, о чем сообщило Минобороны РФ.

«Один украинский БПЛА уничтожен в воздухе средствами ПВО (противовоздушной обороны. — Ред.) над территорией Одинцовского района Московской области», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Также отмечается, что еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Потеряв управление, БПЛА потерпели крушение на территории комплекса «Москва-сити».

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Ранее утром мэр Москвы Сергей Собянин заявил о совершенной ночью 30 июля атаке украинских беспилотников. Он уточнил, что пострадавших и серьезных разрушений нет.

«Известия» опубликовали видео с места ЧП в одной из башен делового центра Москва-Сити. На кадрах видно, что в здании выбило стекла. На месте работают оперативные службы.

Позже корреспондент «Известий» Сергей Маруняк побывал на месте событий и сообщил о двух врезавшихся в башню беспилотниках. По его словам, сейчас всюду осколки и офисная бумага. Также очевидцы поделились деталями произошедшей атаки.

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