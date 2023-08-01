В распоряжении «Известий» появились кадры с места падения БПЛА у «Москва-Сити»

Корреспондент «Известий» Семен Еремин 1 августа продемонстрировал место попадания беспилотников, которые были сбиты при атаке на Москву.

Отмечается, что на месте работают экстренные службы, возгорания нет. Один из беспилотников попал в здание башни, остальные сбили при подлете к Москве.

По словам очевидцев, звуков беспилотников не было слышно.

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что несколько БПЛА при попытке пролета были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО). Поврежден фасад на уровне 21-го этажа «Москва-Сити».

В МЧС сообщили, что в башне IQ на территории «Москва-Сити» разрушено 150 кв. м остекления после атаки беспилотников.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что предпринимаются все меры, чтобы обеспечить защиту. Это касается не только Москвы, но и других регионов.

30 июля Собянин заявил о совершенной в ночь на 30 июля атаке украинских беспилотников на башни делового центра «Москва-Сити». Он уточнил, что пострадавших и серьезных разрушений нет. Минобороны подтвердило подавление вражеских беспилотников в Москве.

«Известия» опубликовали видео с места ЧП в одной из башен делового центра «Москва-Сити». На кадрах видно, что в здании выбило стекла.

Также в подмосковном Одинцово утром того же дня средствами противовоздушной обороны был сбит украинский беспилотник.