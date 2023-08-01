Собянин сообщил о повреждениях фасадов в башне Сити в результате атаки БПЛА
Несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) при попытке пролета в Москву были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 1 августа сообщил мэр города Сергей Собянин.
«Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 21-го этажа. Экстренные службы работают на месте происшествия», — написал он в своем Telegram-канале.
Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что предпринимаются все меры, чтобы обеспечить защиту. Это касается не только Москвы, но и других регионов
Ранее, 30 июля, Собянин заявил о совершенной в ночь на 30 июля атаке украинских беспилотников на башни делового центра «Москва-Сити». Он уточнил, что пострадавших и серьезных разрушений нет. Минобороны подтвердило подавление вражеских беспилотников в Москве.
«Известия» опубликовали видео с места ЧП в одной из башен делового центра «Москва-Сити». На кадрах видно, что в здании выбило стекла.
Также в подмосковном Одинцово утром того же дня средствами противовоздушной обороны был сбит украинский беспилотник.