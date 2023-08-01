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Офис генсека ООН призвал прекратить атаки беспилотников на Москву

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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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Атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву должны быть прекращены. Об этом во вторник, 1 августа, заявил заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак.

«Если это гражданские здания в Москве, то мы выступаем против атак и хотим, чтобы они прекратились», — сказал он на брифинге, трансляция которого велась на YouTube-канале всемирной организации.

Он также уточнил, что ООН не располагает какой-либо информацией по поводу инцидента, кроме официально озвученной.

«У нас нет информации из первых рук, но мы против любых атак на гражданские объекты, где бы они ни происходили», — подчеркнул Хак.

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Также во вторник представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Набила Массрали призвала Россию не использовать атаки БПЛА по столице для эскалации спецоперации на Украине. Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в разговоре с «Известиями» назвал этот призыв абсурдным.

Бывший аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон, в свою очередь, назвал террористические атаки Киева по территории России проявлением слабости украинского президента Владимира Зеленского. Решения Зеленского — акт отчаяния киевского режима, отметил он.

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несколько БПЛА были сбиты средствами противовоздушной обороны при попытке пролета в столицу. Один беспилотник долетел до башни «Москва-Сити», в результате был поврежден фасад на уровне 21-го этажа. В Минобороны РФ заявили, что попытка террористической атаки киевского режима пресечена, уточнив, что беспилотник упал на территории делового центра «Москва-Сити».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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