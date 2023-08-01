Реклама
Прямой эфир
Экономика
Депутат парламента Франции заявила о росте цен из-за прекращения зерновой сделки
Мир
Шойгу провел переговоры с начальником штаба армии Алжира
Происшествия
ВСУ обстреляли пассажирский автобус в ДНР кассетными боеприпасами
Общество
Суд не стал арестовывать мать маньяка из Челябинской области
Общество
Задавивший девочку водитель автобуса получил 5,5 года лишения свободы
Мир
Самый старый человек в мире умер в Бразилии в возрасте 127 лет
Наука и техника
Белорусские спасатели нашли в акватории реки останки мамонта
Спорт
Глава НОК Латвии выступил против участия россиян в Олимпиаде
Туризм
В АТОР заявили о работе безвизового режима с Китаем лишь в одну сторону
Мир
Сильный пожар разразился в многоэтажке в казахстанской Алма-Ате
Политика
В Госдуме допустили провокации со стороны Польши в адрес РФ
Мир
На Украине суд оштрафовал одессита за прослушивание песен Лепса
Армия
Корреспондент «Известий» показал работу отряда «Невский» в Соледаре в ДНР
Сюжет:

В ГД ответили на призыв ЕС к России не использовать атаки на Москву для эскалации

Белик: Россия показывает силу на фронте, а не ударами по гражданским объектам
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в разговоре с «Известиями» 1 августа прокомментировал призыв Европейского союза к России не использовать атаки беспилотных летательных аппаратов в Москве для эскалации спецоперации на Украине.

Белик отметил, что данный призыв абсурдный по своей сути.

«И если Евросоюз опустился до подобных умозаключений, то европейская политика очередной раз расписалась в своем непрофессионализме. Считать, что наша страна использует атаки на гражданскую инфраструктуру для оправдания своих действий в зоне СВО — это бред и клевета. Подобными методами, как уже не раз доказывало происходящее за всё это время, пользуется киевский режим, довольно часто с подачи Запада прибегающий к провокациям, инсинуациям, постановкам, клевете», — сказал он.

Парламентарий подчеркнул, что Россия заботится о безопасности своих граждан, обеспечение этой безопасности является одной из целей специальной военной операции. По словам Белика, РФ доказывает свою силу на фронтах, а не на улицах Москвы, запуская беспилотники.

«И если ЕС не имеет никакой информации о происхождении беспилотников, атаковавших Москву, следует запросить эту информацию у киевского режима, представители которого очень любят хвастаться своими бессмысленными в военном плане, но антигуманными атаками», — заключил депутат.

Совет ли безопасности: чем завершилось созванное Россией заседание СБ ООН
Как на украинские атаки по гражданским объектам в РФ смотрят в организации и возможно ли сейчас добиться мира

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несколько БПЛА были сбиты средствами противовоздушной обороны при попытке пролета в столицу. Один беспилотник долетел до башни «Москва-Сити», в результате был поврежден фасад на уровне 21-го этажа. В Минобороны РФ заявили, что попытка террористической атаки киевского режима пресечена, уточнив, что беспилотник упал на территории делового центра «Москва-Сити».

30 июля Собянин также сообщал, что ночью силами Минобороны РФ была пресечена попытка атаки вражеского беспилотника. Тогда пострадавших и разрушений не было зафиксировано. «Известия» опубликовали видео с места ЧП в одной из башен делового центра «Москва-Сити». На кадрах видно, что в здании выбило стекла. На месте работают оперативные службы.

Комментируя атаки, бывший аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон назвал террористические атаки Киева по территории России проявлением слабости украинского президента Владимира Зеленского. Решения Зеленского — акт отчаяния киевского режима, отметил он.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023