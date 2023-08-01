В ГД ответили на призыв ЕС к России не использовать атаки на Москву для эскалации

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в разговоре с «Известиями» 1 августа прокомментировал призыв Европейского союза к России не использовать атаки беспилотных летательных аппаратов в Москве для эскалации спецоперации на Украине.

Белик отметил, что данный призыв абсурдный по своей сути.

«И если Евросоюз опустился до подобных умозаключений, то европейская политика очередной раз расписалась в своем непрофессионализме. Считать, что наша страна использует атаки на гражданскую инфраструктуру для оправдания своих действий в зоне СВО — это бред и клевета. Подобными методами, как уже не раз доказывало происходящее за всё это время, пользуется киевский режим, довольно часто с подачи Запада прибегающий к провокациям, инсинуациям, постановкам, клевете», — сказал он.

Парламентарий подчеркнул, что Россия заботится о безопасности своих граждан, обеспечение этой безопасности является одной из целей специальной военной операции. По словам Белика, РФ доказывает свою силу на фронтах, а не на улицах Москвы, запуская беспилотники.

«И если ЕС не имеет никакой информации о происхождении беспилотников, атаковавших Москву, следует запросить эту информацию у киевского режима, представители которого очень любят хвастаться своими бессмысленными в военном плане, но антигуманными атаками», — заключил депутат.

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несколько БПЛА были сбиты средствами противовоздушной обороны при попытке пролета в столицу. Один беспилотник долетел до башни «Москва-Сити», в результате был поврежден фасад на уровне 21-го этажа. В Минобороны РФ заявили, что попытка террористической атаки киевского режима пресечена, уточнив, что беспилотник упал на территории делового центра «Москва-Сити».

30 июля Собянин также сообщал, что ночью силами Минобороны РФ была пресечена попытка атаки вражеского беспилотника. Тогда пострадавших и разрушений не было зафиксировано. «Известия» опубликовали видео с места ЧП в одной из башен делового центра «Москва-Сити». На кадрах видно, что в здании выбило стекла. На месте работают оперативные службы.

Комментируя атаки, бывший аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон назвал террористические атаки Киева по территории России проявлением слабости украинского президента Владимира Зеленского. Решения Зеленского — акт отчаяния киевского режима, отметил он.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.