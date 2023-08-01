ЕС призвал Россию не использовать атаки БПЛА в Москве для эскалации спецоперации

Европейский союз призвал Россию не использовать атаки беспилотных летательных аппаратов в Москве для эскалации спецоперации на Украине. Об этом во вторник, 1 августа, заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали на брифинге.

«Россия не должна использовать эти факты для эскалации боевых действий на Украине», — сказала Массрали, чьи слова передает ТАСС.

Она подчеркнула, что в Евросоюзе не имеют никакой информации о происхождении беспилотников, атаковавших Москву, или любых других деталях инцидента. Массрали также отметила, что оружие, поставленное Брюсселем Киеву, может быть использовано только для защиты украинской территории.

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что несколько БПЛА были сбиты средствами противовоздушной обороны при попытке пролета в Москву. Один беспилотник долетел до башни «Москва-Сити», в результате был поврежден фасад на уровне 21-го этажа. В Минобороны РФ заявили, что попытка террористической атаки киевского режима пресечена, уточнив, что беспилотник упал на территории делового центра «Москва-Сити».

30 июля Собянин также сообщал, что ночью силами Минобороны РФ была пресечена попытка атаки вражеского беспилотника. Тогда пострадавших и разрушений не было зафиксировано. «Известия» опубликовали видео с места ЧП в одной из башен делового центра «Москва-Сити». На кадрах видно, что в здании выбило стекла. На месте работают оперативные службы.

Комментируя атаки, бывший аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон назвал террористические атаки Киева по территории России проявлением слабости украинского президента Владимира Зеленского. Решения Зеленского — акт отчаяния киевского режима, отметил он.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О начале ее проведения президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.